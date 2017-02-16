Руководители Рязани и Сюйчжоу обсудили перспективы сотрудничества в аграрном секторе, сферах культуры и туризма

Глава Рязани Владислав Фролов и глава горадминистрации Олег Булеков провели прием делегации из Китая

Гости из Китая прибыли с целью участия в семинаре-совещании «Взаимодействие науки и практики в овощеводстве: проблемы и перспективы».

Обсуждение возможных направлений сотрудничества в аграрном секторе продолжилось в неформальной обстановке за чашкой чая. Гостей встречали глава Рязани Владислав Фролов и глава городской администрации Олег Булеков.

Помимо вопросов развития сельского хозяйства, участники беседы обсудили возможности более широкого взаимодействия в сфере экономики, городского хозяйства, а также культуры и туризма.

По традиции в завершение встречи руководители Рязани и представители научного сообщества Сюйчжоу обменялись подарками и сувенирами, сообщили в пресс-службе Рязанской гордумы.

История партнерских отношений между городами началась почти двадцать лет назад: договор был подписан в мае 1998 года. С этого времени установилось постоянное и всестороннее сотрудничество между городами.