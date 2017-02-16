В Рязани состоялся второй православный Сретенский бал

Торжество, приуроченное к церковному празднику Сретения Господня, прошло в актовом зале Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. Гостями вечера стала молодежь Рязани, а также Рыбновского и Пронского районов. Среди них были члены православного молодежного общества «Гранат».

Собравшихся приветствовал председатель отдела по делам молодежи Рязанской епархии, иерей Павел Коньков. В течение праздника ведущие рассказывали об истории балов в стране, а также о «последнем бале царской России». Он состоялся в 1903 году, и на нем присутствовал император Николай II. Роскошное костюмированное действо в русском стиле стало яркой страницей русской истории начала XX века.

Танцоры на Сретенском балу воспроизвели самые знаменитые народные танцы. В этом им помогли хореографы школы танцев Губернского бала, которые проводили подготовительные занятия. Кроме того, программу дополнили музыкальные номера. По приглашению священнослужителей на празднике выступили артисты с русскими классическими и духовными песнями.