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16.02.2017, 18:08
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Общество
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Более 200 книг передали жители Рязани в областную детскую библиотеку во время акции «Дарите книги с любовью»

Более 200 книг передали жители Рязани в областную детскую библиотеку во время акции «Дарите книги с любовью»

Как сообщает пресс-служба областной детской библиотеки, ко Дню книгодарения учреждение провело благотворительный сбор книг с 13 по 15 февраля. Так библиотека присоединилась к акции «Дарите книги с любовью», которую объявила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

В рамках акции гости и постоянные читатели могли принести в библиотеку в подарок книги для детей. Рязанцы за 3 дня передали в дар более 200 детских книг: сказки в новейших переизданиях, художественная проза, сборники стихов, познавательные и развивающие издания в хорошем состоянии и совсем новые.

Библиотека передаст полученные издания в дар детскому отделению Рязанской городской клинической больницы № 11 и Ольховской сельской библиотеке Ухоловского района.

 Фото пресс-службы Рязанской областной детской библиотеки.

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