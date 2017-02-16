Более 200 книг передали жители Рязани в областную детскую библиотеку во время акции «Дарите книги с любовью»

Как сообщает пресс-служба областной детской библиотеки, ко Дню книгодарения учреждение провело благотворительный сбор книг с 13 по 15 февраля. Так библиотека присоединилась к акции «Дарите книги с любовью», которую объявила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

В рамках акции гости и постоянные читатели могли принести в библиотеку в подарок книги для детей. Рязанцы за 3 дня передали в дар более 200 детских книг: сказки в новейших переизданиях, художественная проза, сборники стихов, познавательные и развивающие издания в хорошем состоянии и совсем новые.

Библиотека передаст полученные издания в дар детскому отделению Рязанской городской клинической больницы № 11 и Ольховской сельской библиотеке Ухоловского района.

Фото пресс-службы Рязанской областной детской библиотеки.