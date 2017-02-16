Завтра в Рязанской области пройдет День бесплатной юридической помощи

Он пройдет в формате дня открытых дверей. Консультации граждан будут проводиться в течение всего рабочего дня (с 9 утра до 6 часов вечера) на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Для получения консультации нужно прийти в пункт приема граждан. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, касающиеся вопроса с которым гражданин обращается на консультацию. В День бесплатной юридической помощи граждане могут получить помощь в составлении запросов и обращений в уполномоченные ведомства.

Прием будут вести члены Ассоциации юристов России: представители Адвокатской палаты Рязанской области, Рязанской областной нотариальной палаты, Прокуратуры Рязанской области, Министерства социальной защиты населения, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, Управление МВД по Рязанской области, Государственная инспекция труда по Рязанской области, а также кандидаты в члены Ассоциации юристов России – студенты и курсанты высших учебных заведений г. Рязани и другие.

График специалистов, принимающих в Рязанской областной библиотеке им. Горького:

Нотариальная палата Рязанской области – с 9 до 11 часов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области – с 9 до 11 часов

УМВД России по Рязанской области – с 9 до 11 часов

Министерство социальной защиты населения Рязанской области –

с 9 до 11 часов

Управление Министерства юстиции РФ по Рязанской области –

с 11 до 13 часов

Представитель ООО «Рязанский НИЦ судебной экспертизы» –

с 11 до 13 часов

Управление Росреестра по Рязанской области – с 13 до 15 часов

Юрисконсульт в сфере гражданского права – с 14 до 16 часов

Автономная некоммерческая организация альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права» – с 14 до 16 часов

Представитель уполномоченного по правам человека – с 15 до 17 часов

Прокуратура Рязанской области – с 15 до 17 часов

Государственная инспекция труда по Рязанской области – с 15 до 17 часов.