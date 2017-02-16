На рязанском фольклорном конкурсе прозвучали закликания весны, свадебные страдания и задорные частушки

Во Дворце молодежи состоялся финал XVI областного фестиваля детских фольклорных коллективов «Праздничная карусель».

Конкурс состоял из двух этапов: отборочный проходил заочно (коллективы оценивали по видеозаписям) и заключительный просмотр концертных программ жюри. В этом году председателем судейской комиссии стала Галина Сысоева, профессор Воронежского государственного института искусств, Заслуженный деятель искусств.

В заключительном этапе конкурса-фестиваля приняли участие 29 детских фольклорных коллективов Александро-Невского, Кадомского, Касимовского, Кораблинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Скопинского, Старожиловского районов и городов Скопин и Рязань. Всего финалистами стали 470 человек.

Фестиваль «Праздничная карусель» с каждый годом расширяет хоровод конкурсантов, ведь в Рязанской области более 10 тысяч детей занимаются в фольклорных коллективах.

Лауреатами конкурса I степени признаны ансамбль народной песни «Забавушка» ДМХШ № 8 (г. Рязань), образцовый фольклорный коллектив «Дарница» РМК имени А. и Г. Пироговых (г. Рязань), образцовый фольклорный ансамбль «Рябинушка» ДШИ г. Кадома, детский фольклорный ансамбль «Веретейка» РМК имени А. и Г. Пироговых.