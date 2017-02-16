Природу и охоту показывают рязанцам тульские художники

В областном художественном музее им. И.П. Пожалостина открылась выставка работ тульских художников Владимира Голубова (живопись) и Александра Черенкова (скульптура)

В зале представлено более семидесяти произведений. Экспозиция «Природа и охота» посвящена Году экологии в России.

Авторов связывает давняя дружба. Оба увлекаются охотой, и у каждого это занятие отражается в творчестве. Владимир Голубов учился в Рязанском художественном училище и Московском художественном институте им. В. И. Сурикова. Работает в жанрах пейзажа и натюрморта. Охотничьи мотивы – частый фрагмент наблюдения природы. Живопись мастера отличается тонкими переходами цветовых и световых границ, свободной игрой тональных отношений.

Александр Черенков работает в анималистическом жанре. Охота и природа для него – одновременно сфера профессиональной деятельности и тема творчества. Его творения – это скульптура малых форм, рельефы, декоративные композиции. А.Черенков работал в сфере природопользования и государственного надзора за использованием объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. Он – кандидат биологических наук, директор Тульского института агробизнеса.

Поздравили авторов с открытием экспозиции директор областного художественного музея Марина Котова, заместитель председателя правления регионального Союза художников Василий Николаев, директор РХУ им. Вагнера Василий Колдин.

Выставка будет работать для посетителей до 2 апреля.