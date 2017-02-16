В Рязани из окна многоэтажки стреляли в сторону частных домов

Полицейские устанавливают свидетелей происшествия

Сайт УМВД России по области сообщает, что сегодня в 11.30 из окна многоквартирного жилого дома № 69 по ул. Мервинской была открыта стрельба в сторону частного сектора.

Сотрудники полиции обращаются к возможным свидетелям и очевидцам инцидента с просьбой откликнуться. Обращаться можно в дежурную часть ОМВД по Московскому району города Рязани по телефону 33-01-72 или в дежурную часть УМВД России по Рязанской области по телефону 27-08-60.