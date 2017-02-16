С проблемными вопросами ЖКХ рязанцы обратились к главе администрации областного центра

16 февраля Олег Булеков провел личный прием граждан

К главе администрации обратились рязанцы с вопросами водоснабжения, благоустройства прилегающих к их домам территорий, жилищно-коммунального хозяйства, а также оформления земельных участков.

В частности, к Олегу Булекову обратились жители дома, расположенного по ул. Совхозная. С начала года управляющая компания «ЖЭУ-21» прекратила обслуживание их дома. Глава администрации рассмотрел ситуацию и варианты ее урегулирования, дал в связи с этим необходимые указания начальнику управления энергетики и ЖКХ Алексею Щеголькову.

По всем вопросам, рассмотренным в ходе личного приема, Олег Булеков дал соответствующие поручения руководителям структурных подразделений администрации Рязани. Он подчеркнул, что ход решения этих вопросов горожан он будет контролировать лично.

Источник: сайт администрации Рязани