Администрация Рязани просит автовладельцев соблюдать правила парковки

На сайте администрации областного центра размещен текст обращения. В нем, в частности, говорится: «Планируется, что работы по очистке проезжей части улиц от снега будут осуществляться в ночное время 16-17 февраля. В связи с этим владельцам автомобилей необходимо предусмотреть их парковку вне обочин и прилотковой части транспортных магистралей города.

Напоминаем, что по вопросам уборки от снега автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, остановок общественного транспорта и ликвидации наледи на городских улицах рязанцы могут обращаться в муниципальные диспетчерские службы:

- Дирекция благоустройства города 70-12-93 (ежедневно и в круглосуточном режиме);

- управление благоустройства города 25-23-30 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00);

- префектура Советского района 45-77-24 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00);

- префектура Октябрьского района 28-37-49 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00);

- префектура Железнодорожного района 76-47-88 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00);

- префектура Московского района 37-35-19 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00).»