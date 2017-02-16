Специалисты Пенсионного фонда РФ проконсультируют жителей отдаленных сел и деревень Рязанской области (ГРАФИК ВЫЕЗДОВ)
В рамках работы мобильной клиентской службы специалисты ПФР будут осуществлять приём населения в непосредственной близости от мест проживания граждан, используя специализированный автотранспорт – комфортабельный микроавтобус, оснащённый компьютерной техникой с доступом к информационной базе ПФР, автономным источником питания и печатным оборудованием. В отделении ПФР по региону сообщили график выездов.
График выездов мобильной клиентской службы ПФР в Рязанской области
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Дата
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Место выезда
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17 февраля
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с. Великая Лука, с. Яблонево Кораблинского района
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20 февраля
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с. Канищево, г. Рязань
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27 февраля
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с. Большое Село Пронского района
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14 марта
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с. Муравлянка, с. Максы Сараевского района
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15 марта
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с. Катагоща Захаровского района
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16 марта
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ФКУ ИК 2 Рязанской области
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17 марта
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с. Пустотино Кораблинского района
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22 марта
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с. Болонь Клепиковского района
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23 марта
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с. Ижевское Спасского района
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31 марта
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с. Сново-Здорово Шацкого района
16 февраля 2017