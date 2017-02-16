Специалисты Пенсионного фонда РФ проконсультируют жителей отдаленных сел и деревень Рязанской области (ГРАФИК ВЫЕЗДОВ)

10 новых выездов совершат до конца марта специалисты мобильной службы Пенсионного фонда РФ по региону

В рамках работы мобильной клиентской службы специалисты ПФР будут осуществлять приём населения в непосредственной близости от мест проживания граждан, используя специализированный автотранспорт – комфортабельный микроавтобус, оснащённый компьютерной техникой с доступом к информационной базе ПФР, автономным источником питания и печатным оборудованием. В отделении ПФР по региону сообщили график выездов.

График выездов мобильной клиентской службы ПФР в Рязанской области