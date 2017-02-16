Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
16.02.2017, 19:33
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Специалисты Пенсионного фонда РФ проконсультируют жителей отдаленных сел и деревень Рязанской области (ГРАФИК ВЫЕЗДОВ)

10 новых выездов совершат до конца марта специалисты мобильной службы Пенсионного фонда РФ по региону

 В рамках работы мобильной клиентской службы специалисты ПФР будут осуществлять приём населения в непосредственной близости от мест проживания граждан, используя специализированный автотранспорт – комфортабельный микроавтобус, оснащённый компьютерной техникой с доступом к информационной базе ПФР, автономным источником питания и печатным оборудованием. В отделении ПФР по региону сообщили график выездов.

График выездов мобильной клиентской службы ПФР в Рязанской области  

Дата

Место выезда

17 февраля

с. Великая Лука, с. Яблонево Кораблинского района

20 февраля

с. Канищево, г. Рязань

27 февраля

с. Большое Село Пронского района

14 марта

с. Муравлянка, с. Максы Сараевского района

15 марта

с. Катагоща Захаровского района

16 марта

ФКУ ИК 2 Рязанской области

17 марта

с. Пустотино Кораблинского района

22 марта

с. Болонь Клепиковского района

23 марта

с. Ижевское Спасского района

31 марта

с. Сново-Здорово Шацкого района
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№ 28 (5315) от
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