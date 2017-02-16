Рязанцам удобнее назначать пенсию через интернет

Всё больше жителей региона пользуются этой возможностью

За 2016 год 55,2% заявлений о назначении и выплате пенсий в Рязанской области были направлены в ПФР не в форме личного визита, а через интернет, - при помощи Личного кабинета гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ и Единый портал государственных услуг. По итогам января 2017 года количество электронных заявлений превышает 82%. Популярность дистанционного обращения за государственными услугами растёт, подтверждая актуальность применения удобных электронных сервисов, экономящих время граждан.

С начала 2017 года в Рязанской области в территориальные органы ПФР поступило 47044 заявлений, связанных с процессами назначения и выплаты пенсий, из них 25884 заявлений (55,2%) граждане подали не в ходе личного визита, посетив клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или МФЦ, а буквально не выходя из дома, с использованием Личного кабинета гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Доступ к полному спектру возможностей на обоих сервисах открывается при регистрации на портале госуслуг, в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). То есть, те же реквизиты (логин и пароль), что используются для портала Госуслуг, можно вводить и при обращении в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Источник: материалы отделения ПФР по Рязанской области