Областная общественно-политическая газета
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17 февраля 2017 года
№30 (5317)
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Двадцать восьмая полоса
Вернисаж
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Незамерзающее чудо

Это лучше всех умеют делать рязанские скульпторы Юрий и Владимир Мистрюковы
Незамерзающее чудо

Ледяная и снежная скульптура – редкое для нашего края зрелище. Но мастера, которые создают изо льда самые разные композиции, в Рязани есть. И о двух из них теперь знает вся страна. Юрий и Владимир Мистрюковы выиграли Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», который состоялся в январе в Перми. Сказочный «Танец Шивы» покорил даже видавшее виды мировое жюри.

Специально для «Рязанских ведомостей» старший из братьев-художников Юрий рассказал о «выкройках» для скульптур, поиске идей и том, что общего у ледового мастера с ведущей программы «Ревизорро».

Творчеству – равные условия

Братья Мистрюковы совместно занимаются скульптурой больше десяти лет. Фестивали и конкурсы для них – возможность и показать свои наработки, и научиться чему-то у других. Слушая рассказ Юрия об участии в «Зимнем вернисаже», слегка завидуешь конкурсантам. Принимающая сторона оплачивает проезд в оба конца, проживание в гостинице и питание – вплоть до чая и кофе, которыми художники могут согреваться во время работы над объектами.

Но и это не все: устроители любого подобного соревнования организуют скульпторам культурную программу, чтобы они могли проникнуться духом местности, понять ее особенности. «В Перми у нас на это было полтора дня, и мы посещали музеи, осматривали город», – вспоминает Юрий. И, конечно же, лучшие мастера получают денежные призы. Словом, с материальной точки зрения возводить из блоков снега и льда произведения искусства – прибыльное дело! Если, конечно, вы не участвуете в чемпионате мира, который проводится на Аляске. Там все расходы художники покрывают из собственного кармана, но почет и уважение, которые заслуживают победители, дорогого стоят.

Материалы – снег и лед – организаторы дают всем участникам поровну. Снег собирается с взлетных полос аэропортов и других чистых мест и затем прессуется в брикеты. Лед выдается в блоках объемом 2,5 на 2 метра и толщиной 60 см, которые весят по три тонны.

От коллег секретов нет

Любой конкурс по снежной и ледовой скульптуре – настоящая демонстрация дружбы народов. Художники приезжают из Китая, Малайзии, Таиланда, стран Европы и Южной Америки. Мастера, которые живут в теплых странах, оттачивают навыки в крытых павильонах – вот как сильна тяга к хрупкому искусству! При этом Юрий отмечает, что, хотя конкуренция между скульпторами и сильна, в совете не откажет никто. «Я учился работе со льдом именно на фестивалях. Художники трудятся – смотри и повторяй», – с улыбкой вспоминает он.

Сделать устроителям конкурса сюрприз тоже не выйдет: еще на этапе заявки скульпторы обсуждают эскизы с принимающей стороной. Правда, при доработке наброска детали могут меняться. Юрий показывает первоначальный эскиз «Танца Шивы»: в нем больше деталей, а сплетение движущихся рук и ног толще и масштабнее. «Итоговые детали мы чертим в масштабе 1:1, вырезаем и накладываем прямо на лед», – объясняет скульптор. Работа с «выкройками» экономит время на день-полтора.

Двое с ларцом

Ящик с инструментами для братьев Мистрюковых – священная вещь. Это огромная сумка с приспособлениями, с помощью которых куски льда станут невероятным артобъектом. Что же прячется внутри этого 30-килограммового ларца?

Металлические пластины, которые нагреваются в ведрах с горячей водой. Они укладываются между частями конструкции, чтобы получить крепкий, тонкий и прочный шов.

Пилы и стамески. «Часто бензопилы не пропускают на контроле в аэропортах: даже в «пустых» инструментах остаются испарения бензина, а это потенциально опасно, – вздыхает Юрий. – Бывало, что приходилось срочно искать замену или работать с электропилами – но это совершенно другие мощности, а значит, и потери во времени. Поэтому стараемся заранее высылать пилы до места грузоперевозками».

Туристическое и строительное оборудование. К этому прибавляется мешок с очень теплой одеждой и перчатками. Руки промокают и замерзают, поэтому перчаток нужно не меньше, чем для Елены Летучей, которая проверяет чистоту ресторанов и гостиниц в знаменитой программе «Ревизорро». Костюм скульптора по льду довершает лыжная балаклава – маска, закрывающая все лицо, кроме глаз.

Главное – поддержка семьи

Родственникам братьев нравится их занятие, а сами дети стараются «не обделять семью творчеством»: рисуют картины или лепят что-нибудь из снега на участке в деревне. Художественные увлечения Владимира и Юрия поощрялись с детства, когда они пошли учиться в художественную студию. После школы Юрий шесть лет учился в Рязанском филиале Московского института культуры на отделении дизайна, а затем еще два года там преподавал. Художник с теплом вспоминает уроки Марины Денисовой, которая занималась с ним еще в студии, а затем преподавала в институте.

Юрий заинтересовался скульптурой в студенческие годы. «Я всегда любил работать руками. По специальности я дизайнер интерьера, но делать компьютерные модели мне сложно. А ощущать материал всегда приятнее». Больше всего художнику нравятся лед и дерево. К слову, деревянные работы Юрия Мистрюкова можно увидеть в музее деревянного зодчества в Клепиковском районе. К летнему фестивалю скульпторов в 2016 году он создал Маленького принца на шаре, работу «Крылья», а также небольшую группу фигур детей.

Брат Владимир долго не занимался творчеством, но сейчас ездит с Юрием на все конкурсы. У них по-настоящему крепкая команда. Интересен способ их «мозгового штурма» для новых идей – нужно выписывать ключевые слова по теме конкурса, и тогда можно найти необычное сочетание понятий.

На прощание мы говорим о ледяной скульптуре, которая могла бы стать символом Рязани. Юрий задумывается, а потом говорит: «Грибы! Я вижу это как семейство грибов на тонких ножках – что-то воздушное и немного сюрреалистичное». Возможно, триумфаторам Кубка России удастся создать такое произведение на родной земле. Братья Мистрюковы очень надеются на поддержку городских властей – в этом случае можно будет даже провести мини-фестиваль и показать творения других художников по льду и снегу. И в самом деле, если рязанцам с каждым годом все больше нравится «отдыхать дома», внутренний туризм может улучшиться благодаря творчеству людей, которых ценят на мировом уровне!

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
Фотовзгляд
Александр Королев
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