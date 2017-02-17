Троица. Жизнь села с многолетней историей

80 лет Рязанской области

Перед поездкой в Троицу – село Спасского района – я решила заранее узнать о его жизни и позвонила главе Троицкого сельского поселения Андрею Алексеевичу Кабочкину.

– У нас есть животноводческие и огуречные фермерские хозяйства и ватинная фабрика.

– Какая? – переспросила я.

– Ватинная! Там вату и матрасы делают. Это у нас москвичи организовали.

Раньше я никогда не была на подобном производстве, поэтому в день приезда в Троицу мы первым делом поехали на ватинную фабрику.

Ватные горы

Дорогу к фабрике нам с водителем подсказывает местная жительница:

– Поедете прямо, увидите магазин, а напротив него – серое бетонное здание, это и будет фабрика.

Ехать по снежной сельской дороге одно удовольствие. Лошади, запряженные в сани, возничие в черных шапках-ушанках словно отправляют нас в сказку или в прошлое – к народным деревенским гуляниям под гармошку и праздничным катаниям на лошадях. Правда, в день нашего приезда на улицах практически нет людей: сильный мороз загнал всех домой. Редко на улице можно увидеть бабушку в шерстяном сером платке или почтальона, раскладывающего газеты в заметенные снегом почтовые ящики.

Мы подъезжаем к бетонному зданию с высоким забором, ищем, куда войти. Наше замешательство прерывает женщина с лучезарной улыбкой.

– Здравствуйте, молодые люди! Вы к нам на работу устраиваться?

– Нет, мы из газеты, приехали писать о жизни села. И решили начать с фабрики.

– Ааа… понятно, – с небольшим разочарованием произносит женщина. – Ну, пойдемте, я вас к директору проведу. Она в соседнем помещении, у нас там новый швейный цех открывается.

ООО «Троицкая фабрика» расположено в здании бывшего вокзала. Теперь там вместо людей, ожидающих поезда, стоят столы с современными швейными машинами. Пока здесь тишина и спокойствие, цех только готовится к открытию. Но, несмотря на закрытие вокзала, железная дорога работает, и до сих пор электрички возят людей из Рязани в село Троица и обратно.

Нас встречает директор Светлана Ивановна Прокопенко. Она в простой рабочей одежде, волосы собраны в тугой пучок. Вместе с помощницами Светлана Ивановна готовит новое производство.

– Как же вы, москвичка, очутились в селе Троица? – спрашиваю у Светланы Ивановны.

– С мужем у нас было производство в Подмосковье. Хотелось приобрести свое помещение, но там была дорогая земля, поэтому мы решили перебраться в глубинку. В Троице мы оказались случайно, приехали в гости к товарищам и узнали, что здесь продается здание бывшего молокозавода. Не долго думая, мы его купили, провели газ, воду, свет, чтобы ни от кого не зависеть, и запустили производство ваты – ООО «Ватин». Это было в 2006 году. А теперь мы расширились, открыли швейный цех ООО «Троицкая фабрика». Предприниматели зря игнорируют провинцию: здесь есть где развернуться, правда, есть одна проблема – дефицит кадров.

Пока мы разговариваем со Светланой Ивановной, в цехе под желтым светом настольной лампы молча и скрупулезно трудится одна швея. Здесь преду­смотрено 30 рабочих мест, но пока удалось найти только пять работниц. При том, что на фабрике предоставляется бесплатное проживание и с нуля обучают ремеслу.

В цех входит приветливый мужчина. Это муж и совладелец бизнеса Рафик Гургенович Нерсесян.

– Ты сможешь показать корреспондентам наше производство? – спрашивает Светлана Ивановна.

– Пожалуйста! – отвечает Рафик Гургенович, и мы идем на экскурсию в соседнее здание.

ООО «Ватин» больше не производит вату, а занимается изготовлением более современного материала – синтипона. Из него на производстве делают матрасы, подушки, одеяла. Теперь благодаря открытию ООО «Троицкая фабрика» здесь будут заниматься массовым производством спецодежды.

Войдя внутрь, мы оказываемся среди четырехметровых гор синтепона. Невольно возникает детское желание попрыгать по большим мягким рулонам. Технический запах делает воздух тугим и тяжелым, в приглушенном желтом свете шумят станки. Об изготовлении синтепона нам рассказывает Рафик Гургенович.

– Мы закупаем полиэфир, прочесываем его, пропускаем через печь, создавая термоскрепление, и получаем рулон синтепона. Для удобства транспортировки мы его вакуумируем, уменьшая в размерах, – рассказывает хозяин.

По широким поверхностям станков ползут белые пласты синтепона. На выходе они заворачиваются в белые спирали, похожие на гигантские раковины моллюсков.

– Производство синтепона прибыльный бизнес? – спрашиваю я.

– Нам поступает много заказов. Если бы у нас были швеи, мы бы не продавали просто синтепон, потому что это невыгодно, а торговали только готовой продукцией. Недавно нам заказали 20 тысяч комплектов спецодежды, а мы взялись сделать только тысячу, потому что нет рабочих рук. Недостаток трудовых ресурсов – это катастрофическая проблема предпринимателей на селе. Молодежи и людей трудоспособного возраста мало, и из тех кто-то страдает слабостью к алкоголю. А выпивших людей на производство я не могу пустить: правила безопасности, – говорит Рафик Гургенович. – Если кого-то заинтересовала работа на нашей фабрике, уточнить условия можно по телефону 8-920-972-90-48. Жилье мы предоставляем, ремеслу обучаем, заработная плата у нас достойная для села – от 25 тысяч.

После знакомства с ватинной, точнее – синтепоновой, фабрикой мы отправляемся посмотреть на село. В центре Троицы нас уже ждет собственный гид.

Хранительница истории

Экскурсовод встречает нас у главной достопримечательности – каменного храма Святой Живоначальной Троицы. Стать нашим гидом согласилась Ольга Сергеевна Бируля – краевед-любитель. Статная, с иголочки одетая, и своей речью, и манерой держаться Ольга Сергеевна располагает к себе.

Ольга Сергеевна проводит нас внутрь церкви. Свою богатую историю храм раскрывает прихожанам с порога. Стены при входе Ольга Сергеевна оформила стендами с фотографиями и информацией об истории церкви. Такой краеведческий уголок увидишь не в каждом храме. Ольга Сергеевна с подробностями рассказывает нам о троицких молитвенниках, среди которых был и Иоанн (Крестьянкин).

…Назван храм в честь иконы Святой Живоначальной Троицы, которую местные жители обнаружили на реке после очередного пожара. По одной версии, икона приплыла против течения, завернутая в ткань, пелену, по другой – пеленой был водный осадок, который бывает на закате.

– История нашей церкви – крупинка в общей летописи русских православных храмов, но она очень ценна для местных жителей, ведь для них важно знать, кто их крестил, кто за них молился, – говорит Бируля.

Частички истории родного села и церкви Ольга Сергеевна собирает в Государственном архиве Рязанской области, в Рязанском епархиальном архиве. Она со школьных лет изучала историю своей семьи и родного края. Окончив Троицкую школу, она уехала с мужем жить в Беларусь, работала мастером-технологом швейного производства, а недавно вернулась на малую родину, ухаживать за мамой. Здесь Ольга Сергеевна вновь вернулась к краеведению. Местные жители, заметив ее увлечение, предложили написать историю храма. Настоятель церкви отец Михаил благословил Ольгу Сергеевну на просветительскую работу. Теперь она готовит к выпуску книги о селе, храме и жизни духовных отцов, служивших в церкви.

Ольга Сергеевна вместе с активистами и школьниками занимается составлением списка жителей села Троица, участвовавших в Великой Отечественной войне. Из более 1000 бойцов, ушедших на фронт, на данный момент известна судьба 920. Коллектив Троицкой средней школы принял решение о присвоении школе имени земляка, Героя Советского Союза Алексея Юханова. Лейтенант Алексей Юханов окончил Троицкую среднюю школу, работал в колхозе «Искра». Призван в ряды Красной Армии в июне 1941 г. За время боевых действий на фронте был ранен пять раз. Звание Героя Советского Союза получил за форсирование реки Нарвы в июле 1944 г.

Физкультзаряд

К школе по белому снегу собираются детишки в ярких пуховиках. Они идут на занятия кружка рисования, художественного творчества. Спортивные секции в Троицкой школе ведет победитель конкурса «Учитель года» в Спасском районе и лучший педагог школьного спортивного клуба 2016 года по Рязанской области Марина Валентиновна Джавадова.

Сегодня – игра в баскетбол. Марина Валентиновна уже 25 лет преподает физкультуру и находится в отличной форме. Место Джавадовой не у кромки зала со свистком в руках, а среди ребят. Раздав задания, она бегает вокруг учеников и каждого подбадривает. Даже тому, кто кинул мяч намного выше и не попал в кольцо, она говорит: «Молодец, траектория хорошая, только силу удара надо уменьшить».

– Я всегда нацеливаю своих учеников на успех, – говорит Марина Валентиновна. – На уроках всем ученикам я даю посильные задания. Если девочка не может отжиматься от пола, я не ставлю ее в одни условия со всеми и не приписываю ей маленький двоечный или троечный результат, а предлагаю сделать упражнение от скамейки или от стены, чтобы она получила хорошую или отличную оценку. Это помогает моим ученикам сохранять уверенность в себе.

Благодаря такому подходу в копилке учеников Джавадовой находится 167 грамот за победы в личных и командных первенствах. Но самое большое достижение для нее – это здоровье ребят. Из 88 учеников только трое имеют спецгруппу.

О том, что она будет учителем физкультуры, Марина Валентиновна, уроженка соседнего с Троицей села Половское, знала уже со школьной скамьи. А вот у жителей Троицы, помимо выбранной ими профессии, есть еще одно дело, которым они занимаются с детства. И результами этого их занятия пользуется не только Рязань.

Зеленая марка села

В конце весны у рязанских хозяюшек на рынке начинается «викторина»: отличи астраханские огурцы от спасских. Одни задают уточняющие вопросы: «А из какого именно села вы их привезли?» Другие пытаются определить по внешнему виду. Старания не напрасны, ведь настоящие троицкие свежие огурцы, которые попадают на рынок буквально из теплицы и не подвергаются долгой перевозке в холодильниках, намного вкуснее.

Огурцы – это визитная карточка села Троица. Символично, что первое, что видят гости села на въезде у таблички с надписью «Троица», – это огромные теплицы местного огуречного магната Владимира Алексеевича Коровина. О том, чем занимаются огуречные «плантаторы» летом и весной, мы можем догадаться, а вот что они делают зимой?

Удивительно, но даже в феврале мы застали Коровина за работой: он очищал теплицы от снега. Оказывается, этим нужно заниматься в течение всей зимы. От уборки снега с теплиц можно было бы отказаться, свернув пленку, но тогда весной земля без укрытия не сможет быстро прогреться до нужной температуры.

Сейчас у Владимира Алексеевича 8 огуречных теплиц по 100 метров, но он планирует расширяться: еще выращивать томаты. Ухаживать за такой большой площадью помогают агрономические технологии и народная смекалка. К примеру, чтобы на грядках не рос сорняк, их накрывают темной тканью, оставляя небольшое пространство для самих огурцов. Но одному справиться с таким объемом работы невозможно (особенно много времени уходит на сбор урожая), поэтому на время огуречного сезона Владимир Алексеевич нанимает 15 человек на работу с мая по октябрь, пока плодоносят огурцы.

Многие жители Троицы уже перестали заниматься огурцами – у растений появилось много болезней: мучнистая роса, клещ садится, тля.

– Затрат много, а отдача небольшая, поэтому многие отказываются от овощеводства. А бывают форс‑мажоры. В прошлом году выпал туман, и у меня весь урожай испортился, – говорит Владимир Алексеевич.

Владимир Алексеевич окончил Спасское ПТУ по специальности «водитель-тракторист», работал на комбайне в троицком совхозе «Луч». В город никогда не стремился: душа лежит к родной деревне. Тем более что дело, которым он занимается, – хорошо известное и любимое.

P.S. Вот так и живет древняя, но не стареющая Троица. Самая главная ее достопримечательность – люди, которые работают сами и создают рабочие места для других. Пока они есть, село будет жить. Будет кому ухаживать за памятниками, ходить в храм, хранить историю. И писать новые ее страницы.