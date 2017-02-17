Областная общественно-политическая газета
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17 февраля 2017 года
№30 (5317)
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Двадцать третья полоса
Азбука потребителя
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Обнаженный лед

Речь сегодня – о правах граждан в зимний период – на льду, в снегу, под падающими сосульками, в местах, где чистят крыши от снега.
Автор фото: Александр Королев | Обнаженный лед
Фото: Александр Королев.

Лучше всего рассказать об этом получится на конкретном примере. Итак, был не предвещающий ничего плохого день, когда ударил мороз после оттепели. Пожилая жительница Рязани шла по территории одного высшего учебного заведения недалеко от центра. Территория была не простая, а муниципальная. Дама потеряла равновесие, поскользнувшись на льду и упала. Но она не стала хромать по своим делам дальше, как поступило бы большинство люда, не знающих своих прав, и в частности, закона о правах потребителей и других нормативных актов, которые незримо сопровождают каждого пешехода по улице. Гражданка сразу же достала телефон, вызвала «скорую», а организаторский талант позволил ей собрать вокруг некоторое количество свидетелей ее ледового кульбита. Врачи «скорой» не только отвезли потерпевшую в травмпункт, где у нее диагностировали перелом ноги, но и составили протокол, в котором подробно изложена причина травмы, место, где все произошло, а также состояние тротуара в тот момент – там был совершенно обнаженный лед. И этого оказалось достаточно для того, чтобы подать в суд на тех, кто оказался виновным в неубранной территории. И это был не дворник. Дело в том, что по закону за состояние тротуара отвечает тот, в чьем ведении этот тротуар находится. Даже если власти заключают договор с обслуживающей организацией на очистку улиц, то именно они несут ответственность за приемку выполненных работ, в том числе и в суде. Конечно, в данном случае ситуация была несколько сложнее, чем прямая дорога к компенсации ущерба. Сначала пострадавшая письменным образом выяснила, что место, на котором она упала, действительно приписано к городу, а не к вузу. Далее последовала длительная переписка с представителями муниципального образования. Короче, скопился богатый эпистолярный материал, позволяющий заключить, что в администрации города в досудебном порядке решать вопрос с травмированной жительницей не хотят категорически. Как, кстати, и принимать к сведению тщательно сохраненные счета за лечение и чеки на вынужденно приобретенные лекарства. И вот тогда за дело взялся опытный адвокат Михаил Буравлев.

– Сначала пришлось долго общаться дистанционно с городскими властями. Вначале они говорили, что это не их территория. Потом заявляли, что они там совсем не виноватые, а «крайним» является дворник, – рассказывает Михаил Буравлев. – Но все это не имело никакого значения для меня, ведь за всеми высказываниями будущего ответчика не было никакой юридической силы, а это самое главное.

В итоге состоялся суд, и дело было вполне предсказуемо выиграно. Разумеется, так бывает не всегда, а только тогда, когда потерпевший ведет себя сознательно и собирает документы, а главной была справка, выданная врачами «скорой». Суд присудил выплатить в пользу потерпевшей гражданки сорок тысяч рублей за моральный вред, а также полностью покрыть всю сумму, затраченную на лечение и подтвержденную многочисленными счетами и чеками. Самое главное, что надо отметить, так это то, что никаких затрат в итоге сознательная потерпевшая не понесла. Все судебные издержки, на которые ей пришлось потратиться в начале процесса, также были ей компенсированы сверх выигранной суммы.

Люди часто не верят в возможность эффективно защитить свои права в суде и думают, что стоимость услуг адвокатов и судебные пошлины «съедят» выигрыш. Это не так. Главное, чтобы на стороне потерпевших была правда и как можно больше справок, подтверждающих ее. Я изучал практику похожих судебных решений по разным регионам и нашел очень положительную статистику. Люди выигрывали и отсуживали очень приличные суммы компенсаций, поскользнувшись возле магазина, на его крыльце или же в самом торговом зале.

Падение, завершившееся во дворе дома травмой, вполне способно растрясти мошну местной управляющей компании или ТСЖ в пользу здоровья и хорошего настроения всех упавших на территории ответственных организаций. Если бы та самая гражданка М. упала на льду внутри периметра ограды вуза, то процедура была бы точно такой же, как и результат иска.

Вы увидели лед в том месте, где все ходят, и не упали? Или заметили нависшие над головой дамокловы сосульки метровой длины? Надо писать жалобу в администрацию населенного пункта, муниципалитета. Не факт, что она сработает. А потому лучше сразу дублировать ее в прокуратуру, которая займется этим вопросом в качестве надзорного органа. За текущую зиму рязанские прокуроры уже несколько раз поступали именно так.

Кстати, есть закон, общий и универсальный для всех случаев, который называется «О порядке рассмотрения обращения граждан». Любой гражданин может обратиться в любой государственный орган с каким-либо заявлением, предложением, жалобой, а чиновник любого уровня и профиля обязан дать письменный ответ по обратному адресу заявителя в срок не более месяца.

– Надо помнить, – продолжает Михаил Буравлев, – что любой вопрос можно решить в досудебном порядке. Если пострадавшие граждане, к примеру, по какой-то причине хотят получить компенсацию с виноватой в их травме стороны без суда, в упрощенном виде, то в этом случае следует вступить в переговоры. Всем тем, кто не хочет нести ответственность за свой недосмотр, будь то нечищеный тротуар или ледяная кара в виде летящих сосулек, надо напомнить, что при досудебном мирном решении вопроса сумма, которую придется заплатить, меньше, чем компенсация морального ущерба, определенная судом. И еще немаловажный фактор – оплата всех судебных расходов ляжет на проигравшего ответчика.

Особый случай – разбирательства автовладельцев с нерадивыми дорожниками. Часто, особенно после обильного снегопада, дороги не чистят вовремя, а на малых улицах ждут, пока снег растает. Снежная масса налипает на шины. И вот была у вас на колесах дорогая зимняя резина с новыми шипами, а теперь круглая «запчасть» от снеговика. «Снежное колесо» ни со снегом, ни со льдом не сцепится, это даже хуже, чем летняя резина. Авария в плотном потоке машин гарантирована, ведь про тормоза можно забыть. Регистрация повреждений автомобиля в ходе «погодно-бездорожного» ДТП – тема отдельная, о ней – в следующих выпусках рубрики. Но вот что надо сделать в таких случаях: вызвать наряд ГИБДД и не успокаиваться до тех пор, пока в протоколе не появится запись о том, что происшествие имеет своей причиной плохо очищенный от снега участок дороги или двора. Замечательно, если напишут о плотном налипании снега на шины. Все это дополнительно надо сфотографировать, обязательно сделать фотографии с хорошей привязкой к местности. Здорово, если получится объединить усилия с товарищем по несчастью, то есть с другим водителем, ведь вы оба не виноваты и одинаково пострадавшие. А дальше – суд по стандартной схеме. Но суммы там будут фигурировать уже другие, ведь счет из автосервиса – это вам не справка из травмпункта. Автомобили стоят дороже людей. Если все документы до суда оформлены правильно, дорожники или город заплатят по полной. Тут возможен только один фактор «облома». Бывают участки дорог в сельской местности, которые официально «ничейные». Там просто не на кого подавать в суд. Такие случаи в практике юристов были. Но об этом – в другой раз.

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
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