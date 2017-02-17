Областная общественно-политическая газета
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17 февраля 2017 года
№30 (5317)
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Двадцать вторая полоса
Игры разума
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Рязанское развитие. Ангелина Устинович

Рязанское развитие. Ангелина Устинович
Рязанское развитие. Ангелина Устинович
Шахматами занимается со второго класса школы. И уже вскоре добилась успехов. Начнем с 2013 года. На городском турнире «Белая ладья» Ангелина заняла второе место и получила взрослый разряд. Затем играла в турнире «Таланты Рязани» по быстрым шахматам, где заняла 1 место среди девочек 2004 г. р. После этого первый раз выступала на первенстве области. На этом турнире Ангелина заняла 1 место среди девочек до 10 лет с результатом 5 очков из 7. В открытом лично-командном турнире «Интеллект-Спорт» по быстрым шахматам заняла 2 место среди девочек 2003-2004 гг. р.
Следующий, 2014 год тоже нельзя не назвать успешным. Устинович участвовала в первенстве города среди женщин, где выполнила 2-й взрослый разряд. В мае 2014 года заняла 2 место в городском лично-командном турнире по быстрым шахматам, посвященном Дню Победы в ВОВ на 4 доске. Вскоре победила в детском турнире по быстрым шахматам. 
На первенстве области 2014 года стала второй среди девочек до 13 лет.
В 2015 году на турнире на приз газеты «Рязанские ведомости» в составе команды «Рязань-2» Ангелина заняла 3 место. А на командном турнире, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на 4 доске стала первой. На первенстве области 2015 года среди девочек до 13 лет заняла 1 место с результатом 7 из 7. 
В 2016 году в турнире на приз газеты «Рязанские ведомости» в составе команды Рязань-2 стала второй. На первенстве области среди девушек до 15 лет заняла 1 место. В октябре этого же года заняла 1 место в восьмом Международном шахматном фестивале «Коломенская верста-2016» (в турнире «В»). 
В январе 2017 года на первенстве города заняла 1 место среди девушек до 15 лет.
Тренируют спортсменку Николай Николаевич Горшков, Алексей Евгеньевич Лызлов.
Вот как талантливая девушка отзывается о любимом виде спорта:
«Шахматы для меня – это возможность показать и улучшить свою фантазию во время партии. Шахматы учат сосредоточиваться и развивают мышление. Бывает, что расчет, которому учат шахматы, помогает принять правильное решение в жизни и в различных ситуациях».

Шахматами занимается со второго класса школы. И уже вскоре добилась успехов. Начнем с 2013 года. На городском турнире «Белая ладья» Ангелина заняла второе место и получила взрослый разряд. Затем играла в турнире «Таланты Рязани» по быстрым шахматам, где заняла 1 место среди девочек 2004 г. р. После этого первый раз выступала на первенстве области. На этом турнире Ангелина заняла 1 место среди девочек до 10 лет с результатом 5 очков из 7. В открытом лично-командном турнире «Интеллект-Спорт» по быстрым шахматам заняла 2 место среди девочек 2003-2004 гг. р.

Следующий, 2014 год тоже нельзя не назвать успешным. Устинович участвовала в первенстве города среди женщин, где выполнила 2-й взрослый разряд. В мае 2014 года заняла 2 место в городском лично-командном турнире по быстрым шахматам, посвященном Дню Победы в ВОВ на 4 доске. Вскоре победила в детском турнире по быстрым шахматам.

На первенстве области 2014 года стала второй среди девочек до 13 лет.

В 2015 году на турнире на приз газеты «Рязанские ведомости» в составе команды «Рязань-2» Ангелина заняла 3 место. А на командном турнире, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на 4 доске стала первой. На первенстве области 2015 года среди девочек до 13 лет заняла 1 место с результатом 7 из 7.

В 2016 году в турнире на приз газеты «Рязанские ведомости» в составе команды Рязань-2 стала второй. На первенстве области среди девушек до 15 лет заняла 1 место. В октябре этого же года заняла 1 место в восьмом Международном шахматном фестивале «Коломенская верста-2016» (в турнире «В»).

В январе 2017 года на первенстве города заняла 1 место среди девушек до 15 лет.

Тренируют спортсменку Николай Николаевич Горшков, Алексей Евгеньевич Лызлов.

Вот как талантливая девушка отзывается о любимом виде спорта:

«Шахматы для меня – это возможность показать и улучшить свою фантазию во время партии. Шахматы учат сосредоточиваться и развивают мышление. Бывает, что расчет, которому учат шахматы, помогает принять правильное решение в жизни и в различных ситуациях».

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
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