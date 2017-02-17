Как рязанцы играют в шахматы Фишера

В детско-юношеском центре «Надежда» необычный турнир. Участники состязались в шахматах Фишера.

Отметим, что подобный турнир проводится в Рязани впервые. Сначала – исторический экскурс. Этот вариант игры предложен Робертом Фишером – одиннадцатым чемпионом мира по шахматам. Правила в основном такие же, как в классических шахматах, но начальная расстановка фигур выбирается случайным образом с ограничениями, необходимыми для обеспечения разнопольности слонов и возможности рокировки из любой начальной позиции.

Всего возможно 960 начальных позиций (другое название шахмат Фишера – шахматы 960).

Впервые были представлены 19 июня 1996 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В состязаниях в Рязани приняли участие 16 человек.

Призовые места распределились следующим образом. Среди мужчин на первом месте Александр Нехорошев, на втором – Юрий Заболуев, на третьем – Владимир Савоськин. Среди юношей первое место занял Евгений Чебалкин, на втором и третьем местах Андрей Афанасьев и Максим Горенышев соответственно. Лучшая среди девушек – Алина Гуськова.