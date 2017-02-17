Кто будет на вершине пирамиды?

В средней школе № 72 Рязани стартовал городской турнир по шахматам «Белая ладья – 2017» среди команд общеобразовательных учреждений. Соревнования проводятся в рамках спартакиады школьников города.

Всего участие в турнире принимает 21 команда. В составе каждой – 4 человека. Главный судья соревнований Николай Горшков. Участники – не старше 2003 года рождения. Соревнования продлятся по 19 февраля. Об итогах мы сообщим дополнительно.

Соревнования «Белой ладьи» неоднократно становились стартовой площадкой для многих будущих мастеров и гроссмейстеров. Так, например, свой спортивный путь начинал в них и рязанец Дмитрий Андрейкин – ныне международный гроссмейстер. В 1997 году в возрасте 7 лет Дмитрий, будучи второразрядником, в составе команды школы №69 стал чемпионом областного финала «Белая ладья».

В нашей стране соревнования проводятся с 1969 года. Авторами идеи «Белой ладьи» были детский писатель Лев Кассиль, 7-й чемпион мира Василий Смыслов и заслуженный тренер СССР Анатолий Быховский. Последний в одном из номеров «Шахматного обозрения – 64» писал, что одна из стратегических задач этого, скажем по-современному, проекта – развитие массовых детских шахмат: «Было решено проводить именно командные соревнования. Была создана настоящая пирамида: чтобы попасть в финал, надо было провести соревнования в школе, потом в районе, городе и так далее. Благодаря этому школы создавали шахматные комнаты, кружки; покупали инвентарь, проводили чемпионаты школ… Помимо всего прочего, командные соревнования очень интересны, дети их любят».