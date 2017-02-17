Спорту изменить невозможно

В шахматную жизнь Виктор Павлович Бирюков окунулся поздно, в сорок один год, но солидный возраст не помешал ему стать одним из лидеров среди рязанских игроков. Правда, в турнирах не по активным шахматам, а в соревнованиях по переписке, в конкурсах, которые проводила газета «Рязанские ведомости» – в них не раз становился победителем.

И все это время Виктор Павлович учился – приобретал литературу, изучал ее, штудировал поистине народную игру в исполнении корифеев шахмат – чемпионов мира. Как-то встретился с директором Центра детского творчества «Приокский» города Рязани Рашидом Анваровичем Сафиуллиным – тот предложил ветерану вести в ЦДТ шахматную секцию. Виктор Павлович согласился. А потом нашел общий язык с новым директором – Светланой Ивановной Орловой, и вот уже двенадцать лет ведет в «Приокском» секцию. Позже шахматному старателю удалось начать занятия с юными шахматистами в филиале библиотеки имени Сергея Есенина №15 на Магистральной улице, в детской библиотеке №2 «Истоки».

А 1 сентября минувшего года новоселье справила шахматная школа при ООО «ЖБИ-3» – она открылась по инициативе и при непосредственном участии генерального директора Василия Набатчикова. И теперь дети работников предприятия могут тренироваться и проводить соревнования в уютном просторном зале. Виктор Павлович Бирюков уже провел первый турнир. И надо же – «золото» соревнований добыла пятиклассница 45-й школы Полина Бочкарева, сумевшая опередить всех мальчишек. Что остается делать проигравшим? Еще упорнее тренироваться. И тогда, объясняет учитель ученикам, успехи придут непременно. А полюбить шахматы никогда не поздно.