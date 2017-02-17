Турнирная хроника

Рязанские шахматисты Иван Марочкин и Екатерина Марочкина, учащиеся школы № 55, приняли участие в шахматном турнире в МДЦ «Артек» в Республике Крым. Иван занял первое место среди мальчиков, а Екатерина – третье место среди девочек. К успехам юных рязанцев привели наставники – старший тренер Олег Алешин, тренер Виктор Дралкин.

Завершились чемпионат и первенство Рязани по шашкам среди инвалидов ВОС и ВОИ, организованные городским управлением по физической культуре и массовому спорту. Об этом сообщил сайт городской администрации.

В соревнованиях, проходивших на базе ООО «Рязанское предприятие Промпласткомплект», приняли участие 22 спортсмена, в том числе семь детей с ограниченными возможностями здоровья. Победителями турнира в своих категориях стали Никита Журавлев, Геннадий Манторов, Нина Маркова, Андрей Кузнецов.