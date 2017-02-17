Пенсионная математика

Каковы итоги февральской индексации

С 1 февраля 2017-го у более 255,4 тысячи неработающих пенсионеров региона на 5,4% увеличились страховые пенсии. В результате размер страховой пенсии по старости в регионе в среднем вырос примерно на 670 рублей.

В Рязанской области пенсионерами по линии ПФР являются 386,5 тысячи человек, из них 343,2 тысячи – получатели страховых пенсий, а 43,3 тысячи – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению. У 255,4 тысячи неработающих пенсионеров региона, являющихся получателями страховых пенсий и официально неработающих, с 1 февраля 2017 года пенсии увеличились на 5,4%.

Так, стоимость пенсионного балла (из суммы заработанных в течение жизни пенсионных баллов, умноженной на стоимость одного балла, рассчитывается размер страховой пенсии) выросла с 74,27 рубля до 78,28 рубля, и на 5,4% увеличился размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

У граждан, получающих страховую пенсию, не достигших 80-летнего возраста и не являющихся инвалидами, размер фиксированной выплаты увеличен с 4 558 рублей до 4805 рублей; у граждан, получающих страховую пенсию и при этом достигших 80 лет либо являющихся инвалидами I группы, – с 9117 рублей до 9 610 рублей; у инвалидов первой группы – с 9117 рублей до 9610 рублей, второй группы – с 4 558 рублей до 4805 рублей, третьей группы – с 2279 рублей до 2 402 рублей; у получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 2279 рублей до 2402 рублей.

Фактически, для того, чтобы определить, насколько у отдельного неработающего пенсионера увеличился размер выплат, достаточно умножить сумму получаемой им страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на 1,054 (т.е. на 5,4%).

У каждого неработающего получателя страховой пенсии размер выплат индивидуален, равно как и величина прибавки к пенсии в результате индексации. Что касается средних показателей по региону, статистика пенсионного обеспечения после 1 февраля следующая. Средний размер страховой пенсии по старости 13097 рублей, средний размер страховой пенсии по инвалидности – 7940 рублей, средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца 9576 рублей.