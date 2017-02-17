«Почта России» запустила новый сервис доставки

Новый продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress

Новый продукт доступен для доставки покупок с торговой площадки AliExpress с небольшим средним чеком (от 2 долларов США и выше), которые ранее зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования. В большинстве случаев пересылка таких отправлений шла морским путем или наземным путем через транзитные страны-посредники, что негативно сказывалось на сроках доставки, а также значительно увеличивало риск утери или повреждения отправлений. Запуск нового продукта SRM призван обеспечить надежность доставки и значительное сокращение доли неотслеживаемых отправлений.

Пресс-служба УФПС Рязанской области