Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

тринадцатилетнего Дмитрия. Сероглазый, светловолосый Дима не единственный ребенок в семье. Его одинокая мама ограничена в родительских правах. Это значит, что дети могут воспитываться в другой семье. Дима – общительный, активный, трудолюбивый ребенок. Он уважительно относится к взрослым, легко вступает в контакт со взрослыми и детьми. Дима любит смотреть мультфильмы, играть в футбол и другие подвижные игры. Анкета № 4000001.

Девятилетний Виталий – брат Дмитрия. Сероглазый и темноволосый мальчик может воспитываться в другой семье в связи с тем, что его мама ограничена в родительских правах. Виталий – спокойный и доброжелательный мальчик. Он любит рассматривать книжки, смотреть мультфильмы по телевизору. Виталий хорошо общается со своими ровесниками, находит контакт со взрослыми, помогает младшим детям. А еще он проявляет большой интерес к окружающему миру, любит природу. Анкета № 4000002.

Двенадцатилетний Николай – еще один ребенок из той же семьи. Кареглазый, темноволосый Коля – очень жизнерадостный, приветливый мальчик. Он любит участвовать в подвижных играх, добросовестно относится к занятиям в школе, с удовольствием выполняет поручения взрослых, старается во всем помогать товарищам, с уважением относится к старшим. Анкета № 4000003.

Женя – единственная девочка в этой семье. В феврале ей исполняется одиннадцать лет. Кареглазая, темноволосая Женя очень добрый и послушный ребенок. С окружающими Женя уважительна и вежлива. Она с интересом занимается изготовлением разных поделок из бисера и других материалов, любит рисовать. С друзьями и сверстниками Евгения справедлива и внимательна к ним, с удовольствием выполняет поручения взрослых. Анкета № 4000004.

Четырехлетний Сережа также не единственный ребенок в семье. Его одинокая мама лишена родительских прав. Голубоглазый, светловолосый мальчик очень общительный, доброжелательный, веселый. Он любит всякого рода развивающие занятия, с удовольствием слушает музыку. Очень хочется надеяться на то, что найдется семья, которая захочет взять Сережу к себе. Анкета № 4395.