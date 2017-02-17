Уже завтра рязанцы вновь смогут принять участие в акции по раздельному сбору мусора

18 февраля снова состоится акция по раздельному сбору! На этот раз, как и в любую другую третью субботу месяца, акция будет проходить перед арт-клубом «Планетарий» на Московском шоссе 49, с 10.00 до 12.00.

Для тех, кому неудобно приходить на акции по раздельному сбору, будет полезна памятка стационарных пунктов приема вторсырья в Рязани - или карта пунктов приема вторсырья RecycleMap recyclemap.ru/ryazan

Если у вас накопился очень большой объем вторсырья, компания ВторРесурс принимает отходы ежедневно по будням с 10 до 18 часов по адресу ул. Дзержинского, 67а. Это может быть важным для тех, у кого нет возможности приезжать к нам в субботу утром. Советуем предварительно звонить и уточнять условия и время приезда по телефонам, указанным на их сайте www.eco-vtorres.ru

Источник: сайт erarzn.ru