Областная общественно-политическая газета
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Шестнадцатая полоса
Культура
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Пространство многогранника

Питерские художники составили выставку из кубов
Пространство многогранника

А вы сюжет создать могли бы, когда б вам дали только куб? А вот художники из непрофессионального творческого объединения (НПТО) «ДелайКУБ» могут. Они работают в направлении весеннего кубизма, который подразумевает присутствие в каждой картине куба. В пространство многогранника художникам удалось вписать темы свободы выбора, общественных устоев, красоты и гармонии природы. Познакомиться с гранями творчества питерских художников и их видением правильной фигуры можно в галерее «Люди» на выставке «БУДЬВКУБЕ».

К традиционному кубизму направление, в котором работает непрофессиональное творческое объединение, не имеет отношения. Это самобытная художественная линия. Весенним кубизм называется, потому что объединение было создано весной – 8 апреля 2011 года. Именно в этот день художник-любитель Миша Сокол вместе с единомышленниками создал группу «ВКонтакте» и предложил желающим написать картины с кубом. Эта идея оказалась близкой многим людям: присланных работ набралось на целую выставку.

Куб – это символичная фигура для художников. Вместе с ней они делают первые шаги в творчестве. Рисуя многогранник, они изучают пространство, перспективу, расположение теней. Затем художники идут дальше, а Миша Сокол решил заострить внимание на простой фигуре и развить ее образ в творчестве. Его любовь к искусству как раз и началась с геометрии, ровных линий и многогранников, а произросла она на лекциях по черчению в Санкт-Петербургском политехе. Теперь Миша работает авто- и мотоинструктором, занимается творчеством и развивает НПТО «ДелайКУБ».

На вернисаж в Рязань он привез свои работы и картины единомышленников. Сорок полотен изображают кубы в разных жанрах и разными техниками. Наташа Толоконникова вписала правильную фигуру в натюрморт с арбузом, а Света Сокол с помощью цепочки этих многогранников создала несколько женских психологических портретов.

Познакомиться с творчеством любителей пришли и профессиональные рязанские художники, ведь работы живописцев, не ограниченных рамками, правилами и стереотипами, всегда вызывают интерес у культурного сообщества.

– Идея, объединяющая художников, очень интересная. Есть работы, которые опередили мои собственные замыслы, – говорит живописец Владислав Ефремов. – Правда, на мой взгляд, мужчинам-художникам удалось лучше передать кубы на картинах. Все-таки это брутальная точная фигура, а у девушек она получилась мягкой, «пушистой», милой, из-за чего, глядя на их картины, возникает внутренний диссонанс. Из всех представленных работ мне больше всего понравилась картина Миши Сокола, изображающая железный болт на глянцевом фоне. Она зацепила меня смысловым контрастом и единством разнородных явлений.

По словам автора картины, для него болт – это символ надежности и постоянства. Ведь это самое прочное крепежное изделие. Словно обстоятельство, вкручивающееся в водоворот жизни, оно либо застревает в ней навсегда, либо оставляет глубокие зазубрины.

На выставке «БУДЬВКУБЕ» художники решили сделать интерактив и просто пронумеровали картины, дав возможность зрителям самим придумать названия и записать их в журнал посещений. Лучшие из них будут размещены на экспозиции, посвященной шестилетию объединения.

Посмотреть выставку и придумать свои названия к полотнам можно до 4 марта в галерее «Люди» по адресу: Рязань, Первомайский проспект, 56, офис 224.

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
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