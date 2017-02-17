Все – заодно

Тысячи рязанцев вышли на старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017» и у всех была одна цель – получить заряд бодрости

«Пьедестал – для избранных, здоровье – каждому!» Под этим девизом приняли участие в лыжной гонке на 2017 метров, 5 и 10 километров представители власти, воспитанники ­СДЮСШОР, ветераны спорта, многочисленные семьи, школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов, работники учреждений и предприятий, военнослужащие Рязанского гарнизона.

Десантники стартовали подразделениями. Крылатая пехота представила на лыжне и Рязанское высшее военное десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, и 137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский ордена Красной Звезды полк. Арсен Гаджиев вместе с сослуживцами вышел на старт на армейских лыжах. Они хоть и пластиковые, но не имеют таких жестких креплений, как гоночные, и почти в три раза шире.

– Лыжи катили хорошо, и бежать на них было удобно, – говорит Арсен Гаджиев. – Мы на этих лыжах каждый выходной катаемся, внутри полка соревнования у нас проходят.

На старт вышли почти 100 представителей Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Перед забегом студенты РязГМУ представили творческий номер, посвященный грядущему XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Студентка 3 курса педиатрического факультета Анна Кузнецова выступила с песней «Кто, если не мы», а группа поддержки исполнила творческий номер в ярких костюмах, символизирующих солнечное настроение молодежи.

– Коллективное участие во Всероссийской гонке стало уже традицией для нашего вуза, – говорит ректор университета, посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин. – Студенты, сотрудники и преподаватели выходят на старт «Лыжни России» каждый год. Подобные мероприятия создают командный дух внутри коллектива и объединяют его. Это очень важно, когда сотрудники и студенты чувствуют плечо друг друга. Я уверен, что командный дух ­РязГМУ складывается в том числе благодаря проведению таких стартов, ведь решать поставленные задачи возможно только вместе. Когда есть слаженная команда – есть и результат.

Большинство студентов и преподавателей РязГМУ выбрали дистанцию в 5000 м. По итогам гонки каждый финиширующий отмечал, что получил огромный заряд бодрости и хорошего настроения.

– Настроение у всех нас бодрое, – говорит заведующий кафедрой физического воспитания РязГМУ Владимир Прошляков. – Я на лыжах катаюсь с трех лет, а мне уже 70 с лишним. Пока все болезни обходят стороной. Считаю, что лыжи – это самый здоровый вид спорта.

«Пятерку» прошли 40 сотрудников РМПТС. Спортивную делегацию возглавила председатель профкома Галина Лапшина. То, что руководители на «Лыжне России» были вместе со своими сотрудниками – не удивительно. Во многих коллективах физкультуры традиции сохранились еще с тех времен, когда существовали спортивные общества «Труд», «Спартак», «Трудовые резервы». А вот то, что ветераны на лыжне обыгрывают молодых, это уже повод задуматься.

– Я среди своих коллег занял сегодня второе место, – говорит ветеран РМПТС Николай Степанович Гузеев. – Мне 81 год. В этот году я пробежал пять километров за 24 минуты 4 секунды. В прошлом году время было 21.20. Мне больше по душе длинные дистанции. В 43 года я бегал 80 километров в Москве на соревнованиях «Круглое озеро».

Удивила всех и Людмила Амелькина из села Истье Старожиловского района. Она – врач с 50-летним стажем и все эти годы ходит на лыжах.

– Зиму люблю больше всех времен года, – говорит Людмила Александровна. – Здесь я участвовала в соревнованиях на деревянных лыжах. Дома я их сама смолю и просушиваю на солнце. Я тут ко всем приглядываюсь и ни у кого такие лыжи не видела. Дома я катаюсь на школьной лыжне. Там есть спуски и подъемы. Участвую в соревнованиях. Вот у нас будут районные соревнования 5 марта. Буду в них участвовать. Я не знаю, что такое болезни. Кроме этого, я еще купаюсь до морозов. Сейчас обливаюсь на улице. Победи себя – и будешь непобедимым. Вот такой девиз у меня.

Врачи активно откликнулись на приглашение принять участие в «Лыжне России». Причем выходили на старт не в одиночку, а многочисленными группами.

– Мы всегда участвуем во всех соревнованиях, – рассказывает заведующая терапевтическим отделением Спасской ЦРБ Ирина Николаевна Савкина. – Главный врач Людмила Федоровна Филькина предложила нам по­участвовать в «Лыжне России», и мы сразу согласились. Все пробежали 5 километров. К соревнованиям готовились в свободное от работы время на лыжне в Спасском бору.

Приз самой многочисленной семье министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова вручила Калининым. Из этой семьи на старт «Лыжни России» вышли 9 человек.

– Я работаю учителем физкультуры в школе №29 города Рязани, – говорит глава семьи Валерий Владимирович Калинин. – Старшие дети со своими женами пришли. Участвуем здесь уже 15 лет. Мы летом и бегать любим, и плавать, а зимой, конечно, главное для нас – лыжи.

– Впечатления отличные, – подводит итоги Татьяна Пыжонкова. – Много народу разного возраста, семьи, предприятия, школы, учреждения, спортивные общества. Все сегодня способствовало тому, чтобы встать на лыжню. У всех приподнятое настроение. Общее количество мы тоже ожидаем по области больше 20 тысяч человек. Здесь стартовало больше 5,5 тысячи человек. Для нас еще важен тот факт, что сегодня впервые в Рязанской области 70 человек сдали нормы ГТО по лыжным гонкам. Взрослое население тоже начинает подключаться к сдаче норм комплекса ГТО. Это здорово!

В рамках соревнований «Лыжня России» было организовано выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по дисциплине «Бег/передвижение на лыжах» для взрослых. Кроме того, работали анимационные площадки, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится в Сочи в октябре 2017 года. По традиции для всех участников забега и зрителей гонки работала полевая кухня, прошли спортивные конкурсы и эстафеты, интерактивные викторины, танцевальные флеш-мобы, памятные фотосессии.