Все – заодно

Областная общественно-политическая газета
02:50 МСК
Пятница
17 февраля 2017 года
№30 (5317)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области воздух в населенных пунктах около автотрасс стал чище Межведомственное взаимодействие помогает улучшить инвестиционный климат в Рязанской областиРязанцы увидят «Компиляцию» В Рязани состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на использование земельных участков на пересечении улиц Грибоедова и ЕсенинаВ Рязани состоялся второй православный Сретенский бал Налоговые органы Рязанской области мобилизуют дополнительные доходы в региональный бюджет56 жителей Рязанской области смогли сегодня получить направления на оказание высокотехнологичной медпомощи в Москве Природу и охоту показывают рязанцам тульские художникиЗавтра в Рязанской области пройдет День бесплатной юридической помощиВ Сасове Рязанской области проходит акция «Привет солдату с родины»Специалисты Пенсионного фонда РФ проконсультируют жителей отдаленных сел и деревень Рязанской области (ГРАФИК ВЫЕЗДОВ)С проблемными вопросами ЖКХ рязанцы обратились к главе администрации областного центраРуководители Рязани и Сюйчжоу обсудили перспективы сотрудничества в аграрном секторе, сферах культуры и туризмаВ Рязани из окна многоэтажки стреляли в сторону частных домов Более 200 книг передали жители Рязани в областную детскую библиотеку во время акции «Дарите книги с любовью» Администрация Рязани просит автовладельцев соблюдать правила парковкиНа улице Соборной в Рязани планируют установить мемориальные доски Жители Рязанской области украли почти 3 тысячи мешков древесного угляРязанские ветеринары получат подарок от нижегородских генетиковЗа год в Рязанской области количество банкротов увеличилось в 2,3 раза На рязанском фольклорном конкурсе прозвучали закликания весны, свадебные страдания и задорные частушки Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по итогам рейтинга эффективности органов власти в сфере молодежной политикиРязанцам удобнее назначать пенсию через интернетГлавы КФХ Рязанской области участвуют в работе съезда фермеров Рязанский облизбирком объявил традиционные конкурсы для студентов и школьников
Главная страница / Новости Рязани и области
17.02.2017
Просмотров: 51
№30 (5317) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
Версия для печати

Все – заодно

Тысячи рязанцев вышли на старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017» и у всех была одна цель – получить заряд бодрости
Все – заодно

«Пьедестал – для избранных, здоровье – каждому!» Под этим девизом приняли участие в лыжной гонке на 2017 метров, 5 и 10 километров представители власти, воспитанники ­СДЮСШОР, ветераны спорта, многочисленные семьи, школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов, работники учреждений и предприятий, военнослужащие Рязанского гарнизона.

Десантники стартовали подразделениями. Крылатая пехота представила на лыжне и Рязанское высшее военное десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, и 137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский ордена Красной Звезды полк. Арсен Гаджиев вместе с сослуживцами вышел на старт на армейских лыжах. Они хоть и пластиковые, но не имеют таких жестких креплений, как гоночные, и почти в три раза шире.

– Лыжи катили хорошо, и бежать на них было удобно, – говорит Арсен Гаджиев. – Мы на этих лыжах каждый выходной катаемся, внутри полка соревнования у нас проходят.

На старт вышли почти 100 представителей Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Перед забегом студенты РязГМУ представили творческий номер, посвященный грядущему XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Студентка 3 курса педиатрического факультета Анна Кузнецова выступила с песней «Кто, если не мы», а группа поддержки исполнила творческий номер в ярких костюмах, символизирующих солнечное настроение молодежи.

– Коллективное участие во Всероссийской гонке стало уже традицией для нашего вуза, – говорит ректор университета, посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин. – Студенты, сотрудники и преподаватели выходят на старт «Лыжни России» каждый год. Подобные мероприятия создают командный дух внутри коллектива и объединяют его. Это очень важно, когда сотрудники и студенты чувствуют плечо друг друга. Я уверен, что командный дух ­РязГМУ складывается в том числе благодаря проведению таких стартов, ведь решать поставленные задачи возможно только вместе. Когда есть слаженная команда – есть и результат.

Большинство студентов и преподавателей РязГМУ выбрали дистанцию в 5000 м. По итогам гонки каждый финиширующий отмечал, что получил огромный заряд бодрости и хорошего настроения.

– Настроение у всех нас бодрое, – говорит заведующий кафедрой физического воспитания РязГМУ Владимир Прошляков. – Я на лыжах катаюсь с трех лет, а мне уже 70 с лишним. Пока все болезни обходят стороной. Считаю, что лыжи – это самый здоровый вид спорта.

«Пятерку» прошли 40 сотрудников РМПТС. Спортивную делегацию возглавила председатель профкома Галина Лапшина. То, что руководители на «Лыжне России» были вместе со своими сотрудниками – не удивительно. Во многих коллективах физкультуры традиции сохранились еще с тех времен, когда существовали спортивные общества «Труд», «Спартак», «Трудовые резервы». А вот то, что ветераны на лыжне обыгрывают молодых, это уже повод задуматься.

– Я среди своих коллег занял сегодня второе место, – говорит ветеран РМПТС Николай Степанович Гузеев. – Мне 81 год. В этот году я пробежал пять километров за 24 минуты 4 секунды. В прошлом году время было 21.20. Мне больше по душе длинные дистанции. В 43 года я бегал 80 километров в Москве на соревнованиях «Круглое озеро».

Удивила всех и Людмила Амелькина из села Истье Старожиловского района. Она – врач с 50-летним стажем и все эти годы ходит на лыжах.

– Зиму люблю больше всех времен года, – говорит Людмила Александровна. – Здесь я участвовала в соревнованиях на деревянных лыжах. Дома я их сама смолю и просушиваю на солнце. Я тут ко всем приглядываюсь и ни у кого такие лыжи не видела. Дома я катаюсь на школьной лыжне. Там есть спуски и подъемы. Участвую в соревнованиях. Вот у нас будут районные соревнования 5 марта. Буду в них участвовать. Я не знаю, что такое болезни. Кроме этого, я еще купаюсь до морозов. Сейчас обливаюсь на улице. Победи себя – и будешь непобедимым. Вот такой девиз у меня.

Врачи активно откликнулись на приглашение принять участие в «Лыжне России». Причем выходили на старт не в одиночку, а многочисленными группами.

– Мы всегда участвуем во всех соревнованиях, – рассказывает заведующая терапевтическим отделением Спасской ЦРБ Ирина Николаевна Савкина. – Главный врач Людмила Федоровна Филькина предложила нам по­участвовать в «Лыжне России», и мы сразу согласились. Все пробежали 5 километров. К соревнованиям готовились в свободное от работы время на лыжне в Спасском бору.

Приз самой многочисленной семье министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова вручила Калининым. Из этой семьи на старт «Лыжни России» вышли 9 человек.

– Я работаю учителем физкультуры в школе №29 города Рязани, – говорит глава семьи Валерий Владимирович Калинин. – Старшие дети со своими женами пришли. Участвуем здесь уже 15 лет. Мы летом и бегать любим, и плавать, а зимой, конечно, главное для нас – лыжи.

– Впечатления отличные, – подводит итоги Татьяна Пыжонкова. – Много народу разного возраста, семьи, предприятия, школы, учреждения, спортивные общества. Все сегодня способствовало тому, чтобы встать на лыжню. У всех приподнятое настроение. Общее количество мы тоже ожидаем по области больше 20 тысяч человек. Здесь стартовало больше 5,5 тысячи человек. Для нас еще важен тот факт, что сегодня впервые в Рязанской области 70 человек сдали нормы ГТО по лыжным гонкам. Взрослое население тоже начинает подключаться к сдаче норм комплекса ГТО. Это здорово!

В рамках соревнований «Лыжня России» было организовано выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по дисциплине «Бег/передвижение на лыжах» для взрослых. Кроме того, работали анимационные площадки, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится в Сочи в октябре 2017 года. По традиции для всех участников забега и зрителей гонки работала полевая кухня, прошли спортивные конкурсы и эстафеты, интерактивные викторины, танцевальные флеш-мобы, памятные фотосессии.

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
Олимпийская страна
Как рязанцы участвуют в федеральных программах по развитию массового спорта
Вячеслав Астафьев
Пространство многогранника
Питерские художники составили выставку из кубов
Анна Добролежа
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Налоговые итоги
Бюджет – забота общая
Юрий Евстифеев
Событие
Выполняя поручения Президента
В Москве под председательством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объекта культурного наследия ...
Собственная информация
Событие
По совокупности критериев
Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности работы в сфере молодежной политики
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Нарисуй выборы
Облизбирком объявил традиционные конкурсы для молодежи
Татьяна Железнова
Событие
Каким быть фермерству?
Аграрии региона участвуют в обсуждении Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
В курсе событий
Государственную поддержку аграриев и условия кредитования предприятий АПК обсудят на семинарах
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Возможностей стало больше
Свыше тысячи рязанцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями получили высокотехнологичную медицинскую помощь
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
Я помню, кто преподавал…
Почему наши прагматичные дети не часто называют историю в числе «главных» предметов
Татьяна Банникова
Читатель - газета
В поисках своего сквера
Читатель - газета
Кормушка для белки
Читатель - газета
Дайте жалобную книгу!
Читатель - газета
Экзамен по новой модели
Читатель - газета
Кто охраняет окружающую среду?
Читатель - газета
Выгодно и удобно
Актуально
«Мусорная» проблема
Актуально
На Украине отменят День Победы
Законопроект внесут в Верховную раду весной, чтобы успеть принять до 9 мая
Общество
Социальная сфера
хорошо знакома Уполномоченному по правам человека в Рязанской области
Общество
Двери открыты
Межведомственное взаимодействие способствует более эффективному решению проблем
Читальный зал
Душа в заветной лире…
В феврале исполнилось 180 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина
Вероника Шелякина
Читальный зал
День влюбленных в книгу
отмечался на этой неделе
Вероника Шелякина
Культурная среда
Никита Мндоянц: «Лучше заниматься одним делом – но качественно»
Татьяна Клемешева
Культурная среда
Золотое пятно
Идея бессмертия перестала волновать современную молодежь?
Татьяна Банникова
Общество
Кассовый документ обязателен
Из путевого блокнота
Пельмени от президента
У рыбновского села Жоково есть давняя связь с Китаем
Наши новости
Пенсионная математика
Каковы итоги февральской индексации
Людмила Иванова
Наши новости
«Почта России» запустила новый сервис доставки
Новый продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress
Ищу маму
Ищу маму
Игры разума
Рязанское развитие. Ангелина Устинович
Игры разума
Как рязанцы играют в шахматы Фишера
Игры разума
Кто будет на вершине пирамиды?
Игры разума
Спорту изменить невозможно
Вячеслав Чирков
Игры разума
Турнирная хроника
Азбука потребителя
Обнаженный лед
Речь сегодня – о правах граждан в зимний период – на льду, в снегу, под падающими сосульками, в местах, где чистят крыши от снега.
Михаил Скрипников
Точка на карте
Троица. Жизнь села с многолетней историей
80 лет Рязанской области
Анна Добролежа
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Александр Королев
Вернисаж
Незамерзающее чудо
Это лучше всех умеют делать рязанские скульпторы Юрий и Владимир Мистрюковы
Татьяна Клемешева
№ 30 (5317) от
17 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Налоговые итоги
Бюджет – забота общая
Выполняя поручения Президента
В Москве под председательством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объ...
По совокупности критериев
Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности работы в сфере молодежной политики
Нарисуй выборы
Облизбирком объявил традиционные конкурсы для молодежи
Каким быть фермерству?
Аграрии региона участвуют в обсуждении Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы