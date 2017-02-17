Областная общественно-политическая газета
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17 февраля 2017 года
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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Олимпийская страна

Как рязанцы участвуют в федеральных программах по развитию массового спорта
Олимпийская страна

Во Дворце спорта «Олимпийский» г. Рязани состоялся «круглый стол», посвященный реализации Программы Олимпийского комитета России содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Во встрече приняли участие официальный представитель Олимпийского комитета России Игорь Степанов, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, президент Олимпийского совета Рязанской области Виктор Попков, представители спортивных клубов Рязанской области – лауреаты Программы: общеобразовательных школ №№31 и 64 г. Рязани, «Кристалл» г. Сасова и «Спектр» г. Касимова.

– Программа «Олимпийская страна» находит живой отклик среди спортивного сообщества Российской Федерации, в том числе среди жителей Рязанской области, – сказал на встрече с рязанцами Игорь Степанов. – Традиционно рязанские учреждения и спортивные клубы становятся победителями и призерами Программы, реализация которой позволяет создавать условия для гармоничного развития детей и молодежи, увеличивать количество потенциальных участников спорта высших достижений, сохранять и укреплять здоровье граждан Российской Федерации, развивать систему массового спорта.

На встрече представители спортивных клубов школ и муниципалитетов рассказали о том, как организовали физкультурно-массовую работу, в которую в этих коллективах вовлечены и учащиеся, и их родители, и преподаватели. У каждого – опыт свой, в чем-то перекликающийся с другими, а в большинстве – имеющий свои неповторимые особенности. Интересным собравшимся показался опыт работы школы №64 г. Рязани.

Галина Прокофьева – учитель физкультуры школы №64 г. Рязани:

«Нашей школе выпала честь стать базовой площадкой по внедрению ВФСК «ГТО». В августе 2014 года мне повезло присутствовать на областном форуме в городе Шилове Рязанской области, где перед нами были поставлены задачи, даны рекомендации по внедрению ГТО. Тогда и была предложена инициатива по созданию спортивных клубов в школе, которую мы поддержали. На протяжении многих лет я работаю в школе 64 (район школы – Горроща, рабочая окраина), поэтому приходится учитывать обстановку микрорайона.

В школе мы создали спортивный клуб «Олимп». В создании клуба приняли участие представители префектуры Железнодорожного района, активисты ЦДТ «Южный», «Стрекоза», ДЮСШ «Орион», «Ника», «Единство», центра детского и юношеского туризма, федерация карате, инспекция по делам несовершеннолетних – все наши социальные партнеры и также представители школьного совета, родители. Поддержал нашу инициативу депутат городской Думы Роман Евгеньевич Худяков. Разработано положение, устав, поставлены цель и задачи, план работы.

Цель клуба «Олимп» – сохранение и укрепление здоровья ребенка, воспитание гармонически развитой личности, адаптированной к условиям жизнедеятельности в современном социуме. В числе главных задач – привлечение учащихся к массовым занятиям физической культурой, укрепление здоровья и закаливание организма, гармоническое развитие тела и физиологических функций организма, всестороннее развитие физических и психических качеств, обеспечение высокого уровня работоспособности и творческого долголетия.

Клуб работает по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное «Чемпион» (учителя физической культуры), интеллектуальное «Знание» (родители, медработники), военно-патриотическое «Патриот» (преподаватель ОБЖ), коллективное взаимодействие «Единство» (активисты ЦДТ) и социальное «Семья» (родители)».

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова передала официальному представителю Олимпиийского комитета России Игорю Степанову благодарственное письмо за подписью заместителя председателя правительства Рязанской области Елены Буняшиной «за поддержку спортивной отрасли и развитие олимпийского движения в Рязанской области» президенту Олимпийского комитета России Александру Дмитриевичу Жукову.

Точка зрения

Елена Рожнова,
директор школы №64 г. Рязани:

– Школьный спортивный клуб «Олимп» помогает нам вести подготовку к Президентским спортивным играм и состязаниям, городской спартакиаде школьников, Кроссу нации, Лыжне России, фестивалям ГТО городского и областного уровней, к Всероссийскому дню ходьбы, Всемирному дню подтягивания, Всероссийскому проекту «Футбол в школу!» – турнир «Мишка», соревнованиям по стрит-болу «Железка». И без сплоченной работы школьного клуба, конечно, нам приходилось бы очень нелегко.

Наличие спортивного клуба помогло нам принять участие во всероссийской программе «Активные дети – олимпийские надежды!» В сентябре прошлого года сборная клуба «Олимп» приняла участие в первом Всероссийском фестивале дворовых команд в городе Долгопрудном Московской области. В программе фестиваля ребята выполняли зарядку с олимпийскими чемпионами, соревновались в перетягивании каната (3 место), отжимании (3 место), подтягивании, футболе, легкой атлетике. Диплом нам вручала десятикратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка и одиннадцатикратная чемпионка Европы, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина.

Игорь Степанов,
официальный представитель Олимпийского комитета России:

– Подводя итоги встречи, хочу поблагодарить правительство Рязанской области, спортивную общественность региона за проводимую работу. Рязанская область входит в число субъектов Российской Федерации, где отрасль физической культуры и спорта является одним из приоритетов социальной политики. Сегодня я вручаю сертификаты лауреатам Программы «Олимпийская страна» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования на общую сумму 800 тыс. рублей».

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
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