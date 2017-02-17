Кассовый документ обязателен

«Должен ли кассир выдавать клиенту документ, подтверждающий проведение покупки или продажи валюты?»

Александр Ковалев, г. Скопин

Отвечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Владимировна Одинцова:

– Кассовый работник по окончании операции с наличной иностранной валютой обязан выдать клиенту документ, подтверждающий ее проведение. Исключение составляют операции по приему наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в рублях и в иностранной валюте и по выдаче с этих счетов и вкладов. Также к исключениям относится прием денежных знаков иностранных государств, чеков для направления на инкассо. В этих случаях кассовый работник оформляет и выдает клиенту подтверждающий документ по его просьбе. Документ распечатывается на бумажном носителе и подписывается кассовым работником. Исправления в распечатанном документе не допускаются.