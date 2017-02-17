Областная общественно-политическая газета
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17 февраля 2017 года
№30 (5317)
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Девятая полоса
Культурная среда
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Никита Мндоянц: «Лучше заниматься одним делом – но качественно»

Автор фото: Татьяна Клемешева | Никита Мндоянц: «Лучше заниматься одним делом – но качественно»
Фото автора.

Молодой пианист с мировым именем – частый гость на рязанской земле. Музыкант неоднократно радовал гостей филармонии выступлениями с губернаторским симфоническим оркестром под управлением С. Оселкова. Его новый концерт стал посвящением Д. Шостаковичу. Никита Александрович исполнил симфонию №6 си-минор великого композитора XX века в честь 110-летия со дня его рождения.

Об отношении к фигуре Шостаковича, композиторской работе и красоте классики Никита Мндоянц рассказал корреспонденту «Рязанских ведомостей».

Найти свою музыку

Р.В. – Никита Александрович, вы не первый раз играете на рязанской сцене. А можете вспомнить первую встречу с нашим оркестром и зрителем, первые впечатления?

Н.М. – Я работал с Сергеем Анатольевичем (Оселковым, дирижером Рязанского губернаторского симфонического оркестра. – Прим. авт.) еще тогда, когда он руководил оркестром в Ярославле. А приехав в Рязань, я был поражен уровнем местных музыкантов. Рязанский слушатель всегда получает фортепианные концерты самых разных стилей и эпох, и это прекрасно. В этот раз я впервые буду исполнять произведение Брамса (концерт №2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор. – Прим. авт.), оно крайне сложное.

Р.В. – Вы сами выбираете, что будете играть, или вам предлагают произведения?

Н.М. – Бывает по-разному – часто можно выбирать музыку свободно. Но многое зависит и от того, какова общая программа того или иного концертного сезона. Хочется не повторяться, удивить и при этом вписаться в общую идею.

Р.В. – Абонемент «Академия», в рамках которого вы выступаете, посвящен 110-летию со дня рождения Д. Шостаковича. А каково ваше личное отношение к этому композитору и его музыке?

Н.М. – Конечно, это одна из фигур, которая оказала огромное влияние на работу всех композиторов второй половины XX века. Я отношусь к его творчеству с огромным пиететом и могу признать, что оно повлияло на мое становление.

Наиболее близкие мне композиторы – Прокофьев, Брамс, Бетховен. При этом я чаще интересуюсь не столько фортепианной, сколько симфонической и камерной музыкой. Из ныне живущих я назвал бы Родиона Щедрина – он живой классик. Не могу не сказать и об одном из моих учителей, профессоре Александре Чайковском. В последние годы он необычайно плодо­творен: создает новые оперы, симфоническую музыку, пишет сопровождение к театральным спектаклям.

Оркестр в оркестре

Р.В. – Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к музыке и игре именно на фортепиано?

Н.М. – Оба моих родителя – пианисты, так что здесь все было в некотором роде предопределено (улыбается). Рояль нравится мне тем, что это маленький оркестр, который выигрышно звучит и сам по себе, и в любом сопровождении. Владея им, можно охватить всю партитуру произведения. Конечно, научиться играть на чем-то еще – интересная перспектива, но на это нужно время, которое всегда ограничено. Лучше заниматься чем-то одним, но делать это качественно!

Р.В. – Как проходит ваша работа, когда вы сочиняете музыку?

Н.М. – На этот процесс может влиять многое – настроение, накопленный материал… Очень полезно, если в момент работы над музыкой представляешь будущего исполнителя. Не так давно, например, я написал скрипичный концерт для профессора одной из консерваторий. Я хорошо знаю и его самого, и манеру его игры, поэтому постарался все это учесть. Но это, конечно, частный случай. Чаще именно предполагаемый состав музыкантов диктует тембровую палитру, а она уже рождает какие-то образы… В целом же еще никто не смог описать, как рождается музыка (улыбается). Главная задача композитора – придумать форму и драматургию музыки, исходя из материала. Кстати, возвращаясь к Шостаковичу: в его сочинениях все настолько цельно, что это потрясает.

Откровения классики

Р.В. – Не можем не поздравить вас с победой на конкурсе в Кливленде (в 2016 году Никита Мндоянц выиграл международный конкурс пианистов, который проходил в Америке. – Прим. авт.). С какой программой вы там выступали и как вас приняла местная публика?

Н.М. – Финалисты получали почетное право выступить в сопровождении местного оркестра, а у них богатейшая история и невероятный профессионализм. Публика приходит на полуфиналы и финальный концерт – в последний вечер, как правило, выступления проходят при аншлаге. В финале я исполнял симфонию №4 ми-минор Брамса, и, разумеется, это было очень волнительно и важно для меня.

Р.В. – И напоследок. Многие, особенно молодые слушатели, избегают концертов классической музыки, потому что боятся ее не понять. Как бы вы посоветовали таким людям начать знакомство с классикой?

Н.М. – В большинстве случаев можно не знать подробностей стиля и технических деталей. Классика очень богата и мелодична, а музыка XX века, в дополнение к этому, очень эмоциональна и близка современному человеку по духу. Поэтому можно просто приходить на симфонические концерты и наслаждаться!

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
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