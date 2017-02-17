Областная общественно-политическая газета
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17 февраля 2017 года
№30 (5317)
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Девятая полоса
Культурная среда
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Золотое пятно

Идея бессмертия перестала волновать современную молодежь?

В Рязанском кремле завершается в эти дни длившаяся почти месяц выставка «Колыбель человечества: философия русского космизма». Экспонаты ее рассказывают о причастности к этой философии многих русских деятелей культуры второй половины девятнадцатого, а также двадцатого веков, но главным образом она посвящена двум гениям, которые родом из рязанской земли: основоположнику космонавтики К.Э. Циолковскому (в этом году исполняется 160 лет со дня его рождения) и философу, родоначальнику космизма Н.Ф. Федорову. Материалы для столь высокой во всех смыслах экспозиции предоставили московские Музей космонавтики и Музей-библиотека Н.Ф. Федорова.

Нельзя сказать, что народ на эту выставку валом валил, но посетителей было достаточно: в основном – людей зрелого возраста, интеллигентных, которые явно были в теме и, например, с интересом вглядывались в картину под названием «Золотое пятно, возникшее над бесплодной поверхностью». Другим экспонаты выставки могли показаться загадочными или непонятными, а обмениваясь мнениями по поводу того, что философ предполагал возможное бессмертие человека, некоторые, не стесняясь, высказывались: «Все это – чепуха!».

Имя Николая Федорова всплыло в наше общественное сознание где-то в 80-х, в начале перестройки. В 90-х годах на страницах рязанских областных газет начали появляться статьи, где говорилось: именно Федорову наш великий земляк и ученый К.Э. Циолковский обязан многими своими дерзновенными мыслями. Такие статьи приносил к нам в редакцию энергичный седовласый человек – Виктор Петрович Васильев. Мы и не подозревали, что он – кандидат физико-математических наук, доцент радиоинститута – узнал о Федорове лишь совсем недавно.

Все началось с книги «Тайны Царствия Небесного», которую написала об этом религиозном философе главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН С.Г. Семенова. Васильеву этот труд дала почитать известная рязанская журналистка Светлана Лебедева. Сначала он всего лишь пролистал книгу, чтобы быстрее ее отдать. Потом, поразмыслив, спохватился, но было поздно: за книгой в областной Горьковской библиотеке была уже очередь. А привезла ее из Москвы, из поездки на деловой семинар, сотрудница библиотеки Маргарита Жаворонкова. Она потом и «открыла» читателям-рязанцам, что Федоров – наш, родился в селе Ключи Сасовского района.

В конце 1996 года Жаворонкова, Лебедева и Васильев впервые поехали на встречу-семинар, которую организовало в Москве общество имени Н.Ф. Федорова. Знакомство, казалось бы, с забытым всеми, давно умершим ученым продолжалось.

Вспоминая то время, Виктор Петрович говорит: его поразило, что Федоров, размышляя, что человек может обрести бессмертие, указывает научные пути достижения этого. Значит, можно сделать вывод: идея Бога и наука не противоречат друг другу.

В 1998 году в Рязани был учрежден комитет по изучению и развитию идей Н.Ф. Федорова, который немало сделал для увековечения памяти о нашем ученом-земляке, распространения знаний о нем и его учении.

Но самым удивительным из того, что я недавно узнала от В.П. Васильева, было то, что члены комитета (а это – и ученые, и люди искусства, и работники культуры, – некоторых из них уже нет в живых) не только распространяют «теорию» Федорова, но и стараются в меру сил способствовать осуществлению в жизни того «безграничного родства» людей, к которому он призывал. Есть целый список проектов, предложений, которые члены комитета направили в Москву, в самую высокую инстанцию, по проблемам, вызывающим их беспокойство.

Незадолго до поездки в Японию Президента России В.В. Путина ему было послано предложение о создании на нашем Дальнем Востоке совместной «Русско-японской ноосферной долины». Как известно, по результатам поездки Президента решено упрочить экономическое сотрудничество двух народов. Членов Федоровского комитета это порадовало.

Есть ли молодое поколение среди рязанских «федоровцев»? Вот с этим проблема. Есть мыслящие, талантливые ребята, которым и идеи Федорова вроде бы интересны, но до сих пор получалось так, что этот интерес пересиливала необходимость зарабатывать деньги.

Мы по праву можем гордиться выдающимися своими земляками. Ведь не куда-нибудь, а именно в наш город прислали из Москвы экспонаты для выставки о космизме. Именно у нас на филологическом факультете РГУ имени С.А. Есенина будут проводиться в течение всего года «Циолковские вечера». Вот вам, наверное, то самое «золотое пятно»… Будем надеяться, не над бесплодной поверхностью.

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
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