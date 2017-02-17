Душа в заветной лире…

В феврале исполнилось 180 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина

Он был смертельно ранен на дуэли с французским офицером Жоржем Шарлем Дантесом в 1837 году в районе Черной речки на окраине Санкт-Петербурга. А 200 лет назад в 1817 году молодой поэт закончил учебу в Царскосельском лицее и коллежским секретарем был определен в Коллегию иностранных дел Российской империи. Сегодня мы решили спросить у читателей, что они думают о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, нужно ли оно современному человеку и насколько актуально в наши дни?

Роман Маркин, режиссер,

кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей России:

– 10 февраля – трагическая дата для русской литературы, для русской культуры в целом. День смерти Александра Сергеевича Пушкина. В.Ф. Одоевский и А.А. Краевский напечатали на следующий день: «Солнце русской поэзии закатилось!». Но Пушкин – жив. Жив своими произведениями в каждом нормальном человеке. Ведь он, как сказал Аполлон Григорьев, «наше все». И свет пушкинского гения озаряет всю нашу жизнь. И не меркнет.

Так уж случилось, что в нашей семье всегда был «культ Пушкина». Когда-то мы жили на улице Пушкина. Чем очень гордился мой отец. Действительно, на какой еще улице должен жить настоящий поэт?

Мама моя посвятила множество публикаций пушкинской тематике на страницах рязанских газет. Первая книжка, которую я, будучи первоклассником, САМ купил в магазине, была «Сказки» А.С. Пушкина. В моем «творческом багаже» несколько пушкинских постановок – опера «Алеко», спектакли «Барышня-крестьянка», «Метель», «Сказка о попе…» Да и в основе моей диссертации – поэтические праздники в Михайловском, Константинове и Клетине.

К сожалению, Пушкин лично в Рязани не бывал. Так утверждают краеведы. Но еще при жизни (!) Александра Сергеевича в Рязанском театре был показан спектакль «Керим Гирей – крымский хан» по «Бахчисарайскому фонтану». А вспомним легендарный спектакль «Бал» театра драмы с блистательным Сергеем Леонтьевым в роли Пушкина, или «Пир во время чумы» театра кукол по «Маленьким трагедиям», или концертные выступления с пушкинским репертуаром Бориса Дмитриева, Бориса Курочкина, Зои Беловой и, конечно, опять-таки, Сергея Леонтьева!

Пушкин – жив! И помогает нам сегодня, поддерживает нас, учит, окрыляет... Что бы мы делали без него!

Евгения Балдакова,

учитель русского языка и литературы, член актива совета молодых педагогов Рязанской области:

– На мой взгляд, творчество Пушкина не устареет никогда, как не потеряют своей актуальности вечные проблемы добра и зла, любви и ненависти, дружбы и вражды, поиска смысла жизни. Все, что происходит или произойдет с нами, уже когда-то было описано великим знатоком человеческой души.

Гениальность Пушкина не перестает удивлять. Один только словарь языка поэта составляет более 20 000 слов. Согласитесь, нам есть к чему стремиться.

В своей практике мне посчастливилось встретить детей, которые искренне восхищались талантом поэта, знали наизусть множество его произведений. Однако в большинстве случаев среди современных школьников не так много почитателей творчества Пушкина. По словам детей, это связано с тем, что язык его произведений становится все более непонятен. Я вижу из этой ситуации лишь один выход: необходимо нам всем, несмотря ни на какие модные веяния, сохранить чистоту и красоту русского литературного языка, сохранить для потомков это бесценное наследие, оставленное нам в дар великим классиком.

Одним из самых сложных произведений школьной программы, конечно же, остается «Евгений Онегин», так как необходимо за несколько уроков разобрать «энциклопедию русской жизни» второй четверти XIX века. Детям порой трудно оценить действия героев, так как с течением времени меняются общественные нормы. Например, письмо Татьяны к Онегину никто из детей не воспринимает как нечто выходящее за рамки приличия светской барышни.

Анастасия Чернова,

молодой писатель, лауреат российских и международных премий в области литературы:

– Всю русскую литературу можно разделить на «до Пушкина» и «все, что после». Как говорится, после «Пиковой дамы» или «Бориса Годунова» мир уже не будет прежним. Перечитывая его произведения, всегда удивляюсь кристальной ясности стиля, и философским глубинам, что скрываются за простотой. Именно глубинам, но не пропастям (всякий излом, бездна – это уже после Пушкина, другие таинственные пути).

А сколько настроений, живых наблюдений! Сколько тем и духовных открытий! С юности задумывалась о значении его творчества для нашего времени. И, конечно, проверяла на героях своих рассказов и повестей. Так, например, в повести «Лето-лето» один студент в принципе «ничего не знал из литературы, культуры и живописи – кроме «Евгения Онегина». Но и этого, оказывается, вполне достаточно! Из всех трудностей он «выезжает на одном «Евгении Онегине». В школе писал сочинения про «образ Татьяны», а когда поступал в институт – работу «советские традиции в творчестве Бабеля». «Что такое Бабель – я не знал, – по секрету сообщил потом, – но я знал «Евгения Онегина» и писал про Пушкина, упомянув, разумеется, что Бабель весь в Пушкине, а Пушкин – в советской традиции». Хотя повесть юмористическая, моя мысль – вполне серьезна и без шуток. Попробуйте выучить «Евгения Онегина», чтобы убедиться: это работает. Помогает во всех жизненных ситуациях!

Александр Соловьев,

профессор кафедры культурологии РГУ имени С.Есенина:

– Пушкин современен не потому, что его произведения – «энциклопедия русской жизни», а точнее, не только поэтому. Жизнь меняется, меняются вещи и названия, меняются технологии и мода, но Пушкин современен, потому что он вне времени.

Вневременность Пушкина заключается в том, что он достиг главной цели искусства: создавать образы, которые будут понятны людям разных эпох и культур, несмотря на различия в деталях, ежедневных привычках и других вторичных для человека вещах. В этом смысле Пушкин – современник Гомера, Данте, Шекспира и Гете, великих художников, принадлежащих миру. Но все же, принадлежа всему миру, Пушкин неизмеримо ближе нам, потому что продолжает говорить с нами на одном культурном языке. Надо только захотеть его услышать.