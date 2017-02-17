Душа в заветной лире…

Областная общественно-политическая газета
02:51 МСК
Пятница
17 февраля 2017 года
№30 (5317)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанские ветеринары получат подарок от нижегородских генетиковВ Рязанской области воздух в населенных пунктах около автотрасс стал чище Администрация Рязани просит автовладельцев соблюдать правила парковкиРязанцам удобнее назначать пенсию через интернетРязанцы увидят «Компиляцию» На улице Соборной в Рязани планируют установить мемориальные доски Завтра в Рязанской области пройдет День бесплатной юридической помощиБолее 200 книг передали жители Рязани в областную детскую библиотеку во время акции «Дарите книги с любовью» Налоговые органы Рязанской области мобилизуют дополнительные доходы в региональный бюджетВ Рязани состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на использование земельных участков на пересечении улиц Грибоедова и ЕсенинаСпециалисты Пенсионного фонда РФ проконсультируют жителей отдаленных сел и деревень Рязанской области (ГРАФИК ВЫЕЗДОВ)В Рязани из окна многоэтажки стреляли в сторону частных домов Природу и охоту показывают рязанцам тульские художникиНа рязанском фольклорном конкурсе прозвучали закликания весны, свадебные страдания и задорные частушки С проблемными вопросами ЖКХ рязанцы обратились к главе администрации областного центраВ Рязани состоялся второй православный Сретенский бал Рязанский облизбирком объявил традиционные конкурсы для студентов и школьников56 жителей Рязанской области смогли сегодня получить направления на оказание высокотехнологичной медпомощи в Москве В Сасове Рязанской области проходит акция «Привет солдату с родины»Жители Рязанской области украли почти 3 тысячи мешков древесного угляЗа год в Рязанской области количество банкротов увеличилось в 2,3 раза Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по итогам рейтинга эффективности органов власти в сфере молодежной политикиРуководители Рязани и Сюйчжоу обсудили перспективы сотрудничества в аграрном секторе, сферах культуры и туризмаМежведомственное взаимодействие помогает улучшить инвестиционный климат в Рязанской областиГлавы КФХ Рязанской области участвуют в работе съезда фермеров
Главная страница / Новости Рязани и области
17.02.2017
Просмотров: 42
№30 (5317) |
Восьмая полоса
Читальный зал
Версия для печати

Душа в заветной лире…

В феврале исполнилось 180 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина
Душа в заветной лире…

Он был смертельно ранен на дуэли с французским офицером Жоржем Шарлем Дантесом в 1837 году в районе Черной речки на окраине Санкт-Петербурга. А 200 лет назад в 1817 году молодой поэт закончил учебу в Царскосельском лицее и коллежским секретарем был определен в Коллегию иностранных дел Российской империи. Сегодня мы решили спросить у читателей, что они думают о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, нужно ли оно современному человеку и насколько актуально в наши дни?

Роман Маркин, режиссер,
кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей России:

– 10 февраля – трагическая дата для русской литературы, для русской культуры в целом. День смерти Александра Сергеевича Пушкина. В.Ф. Одоевский и А.А. Краевский напечатали на следующий день: «Солнце русской поэзии закатилось!». Но Пушкин – жив. Жив своими произведениями в каждом нормальном человеке. Ведь он, как сказал Аполлон Григорьев, «наше все». И свет пушкинского гения озаряет всю нашу жизнь. И не меркнет.

Так уж случилось, что в нашей семье всегда был «культ Пушкина». Когда-то мы жили на улице Пушкина. Чем очень гордился мой отец. Действительно, на какой еще улице должен жить настоящий поэт?

Мама моя посвятила множество публикаций пушкинской тематике на страницах рязанских газет. Первая книжка, которую я, будучи первоклассником, САМ купил в магазине, была «Сказки» А.С. Пушкина. В моем «творческом багаже» несколько пушкинских постановок – опера «Алеко», спектакли «Барышня-крестьянка», «Метель», «Сказка о попе…» Да и в основе моей диссертации – поэтические праздники в Михайловском, Константинове и Клетине.

К сожалению, Пушкин лично в Рязани не бывал. Так утверждают краеведы. Но еще при жизни (!) Александра Сергеевича в Рязанском театре был показан спектакль «Керим Гирей – крымский хан» по «Бахчисарайскому фонтану». А вспомним легендарный спектакль «Бал» театра драмы с блистательным Сергеем Леонтьевым в роли Пушкина, или «Пир во время чумы» театра кукол по «Маленьким трагедиям», или концертные выступления с пушкинским репертуаром Бориса Дмитриева, Бориса Курочкина, Зои Беловой и, конечно, опять-таки, Сергея Леонтьева!

Пушкин – жив! И помогает нам сегодня, поддерживает нас, учит, окрыляет... Что бы мы делали без него!

Евгения Балдакова,
учитель русского языка и литературы, член актива совета молодых педагогов Рязанской области:

– На мой взгляд, творчество Пушкина не устареет никогда, как не потеряют своей актуальности вечные проблемы добра и зла, любви и ненависти, дружбы и вражды, поиска смысла жизни. Все, что происходит или произойдет с нами, уже когда-то было описано великим знатоком человеческой души.

Гениальность Пушкина не перестает удивлять. Один только словарь языка поэта составляет более 20 000 слов. Согласитесь, нам есть к чему стремиться.

В своей практике мне посчастливилось встретить детей, которые искренне восхищались талантом поэта, знали наизусть множество его произведений. Однако в большинстве случаев среди современных школьников не так много почитателей творчества Пушкина. По словам детей, это связано с тем, что язык его произведений становится все более непонятен. Я вижу из этой ситуации лишь один выход: необходимо нам всем, несмотря ни на какие модные веяния, сохранить чистоту и красоту русского литературного языка, сохранить для потомков это бесценное наследие, оставленное нам в дар великим классиком.

Одним из самых сложных произведений школьной программы, конечно же, остается «Евгений Онегин», так как необходимо за несколько уроков разобрать «энциклопедию русской жизни» второй четверти XIX века. Детям порой трудно оценить действия героев, так как с течением времени меняются общественные нормы. Например, письмо Татьяны к Онегину никто из детей не воспринимает как нечто выходящее за рамки приличия светской барышни.

Анастасия Чернова,
молодой писатель, лауреат российских и международных премий в области литературы:

– Всю русскую литературу можно разделить на «до Пушкина» и «все, что после». Как говорится, после «Пиковой дамы» или «Бориса Годунова» мир уже не будет прежним. Перечитывая его произведения, всегда удивляюсь кристальной ясности стиля, и философским глубинам, что скрываются за простотой. Именно глубинам, но не пропастям (всякий излом, бездна – это уже после Пушкина, другие таинственные пути).

А сколько настроений, живых наблюдений! Сколько тем и духовных открытий! С юности задумывалась о значении его творчества для нашего времени. И, конечно, проверяла на героях своих рассказов и повестей. Так, например, в повести «Лето-лето» один студент в принципе «ничего не знал из литературы, культуры и живописи – кроме «Евгения Онегина». Но и этого, оказывается, вполне достаточно! Из всех трудностей он «выезжает на одном «Евгении Онегине». В школе писал сочинения про «образ Татьяны», а когда поступал в институт – работу «советские традиции в творчестве Бабеля». «Что такое Бабель – я не знал, – по секрету сообщил потом, – но я знал «Евгения Онегина» и писал про Пушкина, упомянув, разумеется, что Бабель весь в Пушкине, а Пушкин – в советской традиции». Хотя повесть юмористическая, моя мысль – вполне серьезна и без шуток. Попробуйте выучить «Евгения Онегина», чтобы убедиться: это работает. Помогает во всех жизненных ситуациях!

Александр Соловьев,
профессор кафедры культурологии РГУ имени С.Есенина:

– Пушкин современен не потому, что его произведения – «энциклопедия русской жизни», а точнее, не только поэтому. Жизнь меняется, меняются вещи и названия, меняются технологии и мода, но Пушкин современен, потому что он вне времени.

Вневременность Пушкина заключается в том, что он достиг главной цели искусства: создавать образы, которые будут понятны людям разных эпох и культур, несмотря на различия в деталях, ежедневных привычках и других вторичных для человека вещах. В этом смысле Пушкин – современник Гомера, Данте, Шекспира и Гете, великих художников, принадлежащих миру. Но все же, принадлежа всему миру, Пушкин неизмеримо ближе нам, потому что продолжает говорить с нами на одном культурном языке. Надо только захотеть его услышать.

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
Двери открыты
Межведомственное взаимодействие способствует более эффективному решению проблем
День влюбленных в книгу
отмечался на этой неделе
Вероника Шелякина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Налоговые итоги
Бюджет – забота общая
Юрий Евстифеев
Событие
Выполняя поручения Президента
В Москве под председательством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объекта культурного наследия ...
Собственная информация
Событие
По совокупности критериев
Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности работы в сфере молодежной политики
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Нарисуй выборы
Облизбирком объявил традиционные конкурсы для молодежи
Татьяна Железнова
Событие
Каким быть фермерству?
Аграрии региона участвуют в обсуждении Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
В курсе событий
Государственную поддержку аграриев и условия кредитования предприятий АПК обсудят на семинарах
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Возможностей стало больше
Свыше тысячи рязанцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями получили высокотехнологичную медицинскую помощь
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
Я помню, кто преподавал…
Почему наши прагматичные дети не часто называют историю в числе «главных» предметов
Татьяна Банникова
Читатель - газета
В поисках своего сквера
Читатель - газета
Кормушка для белки
Читатель - газета
Дайте жалобную книгу!
Читатель - газета
Экзамен по новой модели
Читатель - газета
Кто охраняет окружающую среду?
Читатель - газета
Выгодно и удобно
Актуально
«Мусорная» проблема
Актуально
На Украине отменят День Победы
Законопроект внесут в Верховную раду весной, чтобы успеть принять до 9 мая
Общество
Социальная сфера
хорошо знакома Уполномоченному по правам человека в Рязанской области
Общество
Двери открыты
Межведомственное взаимодействие способствует более эффективному решению проблем
Культурная среда
Никита Мндоянц: «Лучше заниматься одним делом – но качественно»
Татьяна Клемешева
Общество
Кассовый документ обязателен
Спорт
Олимпийская страна
Как рязанцы участвуют в федеральных программах по развитию массового спорта
Вячеслав Астафьев
Спорт
Все – заодно
Тысячи рязанцев вышли на старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017» и у всех была одна цель – получить заряд бодрости
Вячеслав Астафьев
Культура
Пространство многогранника
Питерские художники составили выставку из кубов
Анна Добролежа
Из путевого блокнота
Пельмени от президента
У рыбновского села Жоково есть давняя связь с Китаем
Наши новости
Пенсионная математика
Каковы итоги февральской индексации
Людмила Иванова
Наши новости
«Почта России» запустила новый сервис доставки
Новый продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress
Ищу маму
Ищу маму
Игры разума
Рязанское развитие. Ангелина Устинович
Игры разума
Как рязанцы играют в шахматы Фишера
Игры разума
Кто будет на вершине пирамиды?
Игры разума
Спорту изменить невозможно
Вячеслав Чирков
Игры разума
Турнирная хроника
Азбука потребителя
Обнаженный лед
Речь сегодня – о правах граждан в зимний период – на льду, в снегу, под падающими сосульками, в местах, где чистят крыши от снега.
Михаил Скрипников
Точка на карте
Троица. Жизнь села с многолетней историей
80 лет Рязанской области
Анна Добролежа
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Александр Королев
Вернисаж
Незамерзающее чудо
Это лучше всех умеют делать рязанские скульпторы Юрий и Владимир Мистрюковы
Татьяна Клемешева
№ 30 (5317) от
17 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Налоговые итоги
Бюджет – забота общая
Выполняя поручения Президента
В Москве под председательством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объ...
По совокупности критериев
Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности работы в сфере молодежной политики
Нарисуй выборы
Облизбирком объявил традиционные конкурсы для молодежи
Каким быть фермерству?
Аграрии региона участвуют в обсуждении Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы