День влюбленных в книгу

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Международную популярность праздник приобрел в 2012 году благодаря основательнице сайта детской книги в США Эмми Бродмур. Маленький сын спросил у нее однажды, почему нет особого дня, когда люди просто так дарят друг другу книги. Обращаясь к знакомым блоггерам, пользователям социальных сетей Эмми инициировала ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг. К акции подключились миллионы людей по всему миру, в том числе и в России. Рязань не стала исключением. В областной библиотеке имени Горького акция проходит уже не первый год. Ее называют Днем всех влюбленных в книгу.

– Изначально мы проводили акцию совместно с армянской национальной диаспорой, организовывали выставки подаренных книг. А потом праздник стал всемирным. И мы начали менять формат его проведения, – говорит заместитель директора библиотеки имени Горького Надежда Чернова. – Благодаря акции мы не только пополняем фонды, но и обязательно передаем часть подаренных книг в те организации, где их очень ждут: воинские части, лечебные учреждения, Рязанский военный госпиталь, сельские библиотеки.

На протяжении нескольких дней рязанцы приносили в библиотеку детективные издания, сборники сказок, произведения классиков, романы, энциклопедии.

– Я решил подарить несколько книг, посвященных творчеству художника Питера Пауля Рубенса, – говорит пенсионер Юрий Николаевич Изотов. – Я люблю читать приключенческую литературу, истории о шпионах, особенно времен Великой Отечественной войны. Сейчас, например, читаю книгу о революционере, российском политическом деятеле Борисе Савенкове.