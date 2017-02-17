Социальная сфера

хорошо знакома Уполномоченному по правам человека в Рязанской области

Омбудсменом по правам человека в нашем регионе Наталья Епихина была назначена в ноябре прошлого года. Многие знают ее, прежде всего, как руководителя благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Наши дети».

«У моего сына – детский церебральный паралич, поэтому мне не раз приходилось лежать в больницах, видеть других детей с серьезными заболеваниями и то, с чем зачастую сталкиваются их родители, – рассказывает она. – После получения второго образования (экономического) как-то сама собой появилась мысль о том, что теперь есть знания и силы, необходимые для оказания помощи и другим людям. Тогда-то и было принято решение о создании благотворительного фонда. Шел 2003-й год – к слову «благотворительность» многие еще относились весьма скептически и даже с некой опаской. Сначала фонд «Наши дети», привлекая благотворителей, старался оказывать материальную поддержку семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить их средствами реабилитации».

Постепенно те, кто сплотился вокруг Натальи Епихиной, пришли к пониманию, что детей с ограниченными возможностями здоровья следует еще и социализировать. На базе благотворительного фонда «Наши дети» был организован одноименный центр. Там проводятся различные развивающие занятия, праздники, работает клуб для детей и родителей, ребята часто ездят на различные экскурсии. Были в качестве зрителей на паралимпиаде в Сочи. А на средства полученного гранта подопечные ездили в Германию и даже сняли фильм про свое путешествие.

Несколько лет Наталья Епихина была директором Рязанского геронтологического центра имени П.А. Мальшина. Когда она начала работать, там уже был сложившийся коллектив: семьдесят пять сотрудников и восемьдесят обслуживаемых, то есть с первого дня появились большой объем работы, большое хозяйство и, соответственно, большая ответственность.

Деятельность в Общественных палатах Рязанской области и Российской Федерации Наталья Епихина считает новым витком в своей жизни, связанным с развитием общественных инициатив и гражданской ответственности. По ее словам, встречи с гражданскими активистами во многих регионах России дали возможность совершенно по-другому посмотреть на многие вещи, научили мыслить стратегически. Будучи в составе Общественной палаты РФ, Наталья Епихина в рамках форума «Сообщество», проходившего в нескольких городах России, проводила обучающие площадки по общественному контролю, организовывала общественные проверки.

«Правозащитная деятельность для меня не нова: в Общественной палате Российской Федерации, Рязанской области, общественных организациях, геронтологическом центре я защищала права самых незащищенных слоев населения, – говорит она. – Теперь мои полномочия и ответственность более широкие».

Ольга ДРАГАН

Ольга Драган