Двери открыты

Межведомственное взаимодействие способствует более эффективному решению проблем

Совещания, выезды на места, личные приемы – из этого складываются будни Уполномоченного по правам человека в Рязанской области. Спектр обращений, поступающих в письменном виде, по телефону и электронной почте, весьма разнообразный. По словам Натальи Епихиной, его можно разделить на несколько категорий. В частности, много вопросов касаются жилищно-коммунальной сферы: тарифов, капитального ремонта, переселения из ветхого и аварийного жилья.

Наталья Епихина рассказывает один из недавних случаев. К ней обратились люди, которых переселяют из аварийного жилья в новую однокомнатную квартиру. Формально – все верно. Однако не принят во внимание тот факт, что в семье – двое детей – инвалидов-колясочников, супруги находятся в разводе, а бабушка и дядя, проживающие здесь же, тоже имеют инвалидность.

«Проблема в том, что люди не знают своих прав, – говорит Наталья Епихина. – Они должны были встать на очередь как малоимущие или как семья, имеющая инвалидов. Тогда бы этот случай рассматривали по нескольким факторам. Сейчас пытаемся решить проблему совместно с администрацией города Рязани».

Нередко жители области обращаются по поводу споров с соседями, касающихся землепользования и межевания. Буквально в последнее время было сразу три обращения, связанных с трудностями перевода нежилого помещения в жилое. «Когда-то в советское время сотрудникам давали помещения на территории или непосредственно в здании школ или больниц, – отмечает Наталья Епихина. – Люди там жили долгое время. Теперь же, когда административно-правовая база поменялась, жильцов с насиженных мест выселяют. Взамен, как правило, предоставляют комнаты в общежитиях, что, естественно, людей не устраивает». Аппарат Уполномоченного по правам человека в Рязанской области в решении этих вопросов работает совместно с муниципальными властями.

«Был случай, когда к нам обратился депутат сельского поселения, – продолжает Наталья Епихина. – Он рассказал о сироте, имеющем инвалидность. Молодой человек окончил училище и работал. Однако после смерти матери не смог продлить себе инвалидность. На этом его беды не закончились – недавно у него сгорел дом, а сам он попал в дорожно-транспортное происшествие и получил травмы, из-за чего не может работать. Пока живет у знакомых. Мы уже связались с министерством социальной защиты населения области по поводу оказания ему материальной помощи как погорельцу. Вместе с тем помогаем ему в восстановлении инвалидности и возмещении причиненного вреда здоровью».

Об отсутствии парковки около диализного центра сообщили его пациенты. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области провела оперативное совещание с привлечением руководства диализной клиники, регионального минздрава, министерства социальной защиты населения области, администрации Рязани, пациентов. «По закону все социальные учреждения, вне зависимости от того, государственные они или частные, обязаны иметь парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркивает Наталья Епихина.

В ходе разговора выяснилось, что участок земли, где можно было бы организовать парковку, был выделен медорганизации, однако в 2015 году она от него отказалась. Расположенная неподалеку городская больница № 11 предоставила два парковочных места для пациентов диализного центра. «Я благодарна руководству больницы за неравнодушие, но все же проблема осталась, – говорит Наталья Епихина, – потому что за день заместительную почечную терапию в диализной клинике получают двадцать шесть человек». Участники совещания договорились, что вопрос с землей должен быть улажен до 1 апреля, а парковку необходимо оборудовать до 30 ноября.

В то время, когда были сильные морозы, появлялись обращения от людей без определенного места жительства. «Мы направляли их в село Криуша Клепиковского района, в центр социальной адаптации для людей без определенного места жительства и занятий, – рассказывает Наталья Епихина. – Сейчас один из обратившихся к нам мужчин временно живет там, проходит медицинское обследование, а специалисты помогают ему оформить документы в дом-интернат, куда он сам изъявил желание отправиться».

В декабре-январе Уполномоченный по правам человека в Рязанской области совместно с прокуратурой области проводила проверку условий содержания в СИЗО-1, СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области. «Мы посмотрели камеры, столовую, банно-прачечный комбинат, карцерные помещения, познакомились с личными делами находящихся под стражей, – отметила Наталья Епихина. – Были выявлены некоторые нарушения. Так, к примеру, в ряде камер не соблюдается установленная законом норма санитарной площади в размере четырех квадратных метров на одного человека». На личном приеме Наталья Епихина рассмотрела жалобы трех человек и дала им разъяснения.

P.S. Обращение к Уполномоченному по правам человека в Рязанской области можно отправить по адресу: г. Рязань, Первомайский пр., д. 8.

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