«Мусорная» проблема

Министр министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской – о том, как решается проблема эффективного использования твердых коммунальных отходов в России

Очень важно приложить все усилия, чтобы в Год экологии сдвинуть с мертвой точки проблему номер один, по мнению населения нашей страны. Это проблема эффективного использования твердых коммунальных отходов (почти 45% респондентов ВЦИОМа называют отходы основной угрозой для окружающей среды).

Два года назад был принят закон, который направлен на решение этого вопроса. Он сформировал правовые основы эффективной системы управления отходами. В частности, позволил внедрять новые инструменты экономического стимулирования, сформировать финансовые потоки для строительства и развития инфраструктуры по обращению с отходами, замкнутые циклы обращения с отходами, обеспечивающие их возврат в хозяйственный оборот и поэтапное сокращение захоронения. Пока мы приняли решение о двухлетней отсрочке по запуску этой системы. Просто не все оказались готовы. Поэтому принятые в конце года поправки предусматривают завершение всех процедур по переходу на новую систему обращения с отходами в субъектах РФ до 1 января 2019 года.

Тем не менее это не означает, что самые активные субъекты РФ не смогут начать эту работу сейчас. Сегодня мы сформировали пул из 25 таких регионов. Среди них – Бурятия и Чувашия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Омская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Челябинская области, Москва и Санкт-Петербург.

Считаем очень важным, что готовность быть первыми выразили все прибайкальские регионы. У всех территорий из этого списка, за исключением Московской и Кировской областей, утверждены территориальные схемы, и сейчас они готовятся к отбору регионального оператора по обращению с ТКО. Территориальная схема – принципиально важный для эффективного управления отходами документ, в котором описаны все источники образования отходов, их количество, а главное – целевые показатели по обезвреживанию, переработке и размещению отходов. Здесь же представлены все места захоронения отходов и мощности по переработке. Фактически это «дорожная карта» региона по решению «мусорной» проблемы. Анализ схем показывает, что в регионах уже имеются или запланированы мусороперегрузочные станции, которые оптимизируют систему обращения с отходами на стадии их сбора для дальнейшей переработки и утилизации.

В рамках организации региональной системы операторы по обращению с ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг, а субъекты РФ – установить правила деятельности региональных операторов по обращению с ТКО и контроля за их исполнением.

Мы настаиваем на том, чтобы активную роль в оценке всех действий региональных властей принимали общественные организации и граждане. Обращаем внимание, что при планировании строительства или реконструкции предусмотренных территориальной схемой мощностей обязательно проведение государственной экологической экспертизы проектных решений. В рамках этой экспертизы граждане имеют право участвовать в общественных слушаниях и непосредственно влиять на них.

Также предлагаем включать в составы конкурсных комиссий по выбору региональных операторов представителей общественных организаций и простых граждан, чтобы они могли контролировать все процедуры. Более того, совместно с Минстроем России мы работаем над созданием системы общественного контроля за работой региональных операторов уже после конкурсных процедур. Совместными усилиями с ФАС и Минстроем планируем подготовить разъяснения по отбору региональных операторов в части использования электронных площадок, а также расчетов тарифов на услуги по сбору и вывозу ТКО и их предельных значений.

Параллельно с этим в 2017 году планируется запуск системы народного контроля за свалками. По данным Росприроднадзора, только в 2015 году выявлено 160 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, а в 2016 году – уже 190 тыс. Из них ликвидировано в 2016 году свыше 130 тыс. свалок.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»