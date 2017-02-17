На Украине отменят День Победы

Областная общественно-политическая газета
02:50 МСК
Пятница
17 февраля 2017 года
№30 (5317)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани состоялся второй православный Сретенский бал Специалисты Пенсионного фонда РФ проконсультируют жителей отдаленных сел и деревень Рязанской области (ГРАФИК ВЫЕЗДОВ)56 жителей Рязанской области смогли сегодня получить направления на оказание высокотехнологичной медпомощи в Москве Администрация Рязани просит автовладельцев соблюдать правила парковкиРязанцы увидят «Компиляцию» Рязанские ветеринары получат подарок от нижегородских генетиковРязанский облизбирком объявил традиционные конкурсы для студентов и школьниковЖители Рязанской области украли почти 3 тысячи мешков древесного угляВ Сасове Рязанской области проходит акция «Привет солдату с родины»В Рязанской области воздух в населенных пунктах около автотрасс стал чище Налоговые органы Рязанской области мобилизуют дополнительные доходы в региональный бюджетЗа год в Рязанской области количество банкротов увеличилось в 2,3 раза Руководители Рязани и Сюйчжоу обсудили перспективы сотрудничества в аграрном секторе, сферах культуры и туризмаС проблемными вопросами ЖКХ рязанцы обратились к главе администрации областного центраРязанская область вошла в число регионов-лидеров по итогам рейтинга эффективности органов власти в сфере молодежной политикиБолее 200 книг передали жители Рязани в областную детскую библиотеку во время акции «Дарите книги с любовью» Природу и охоту показывают рязанцам тульские художникиМежведомственное взаимодействие помогает улучшить инвестиционный климат в Рязанской областиЗавтра в Рязанской области пройдет День бесплатной юридической помощиРязанцам удобнее назначать пенсию через интернетНа улице Соборной в Рязани планируют установить мемориальные доски Главы КФХ Рязанской области участвуют в работе съезда фермеров На рязанском фольклорном конкурсе прозвучали закликания весны, свадебные страдания и задорные частушки В Рязани из окна многоэтажки стреляли в сторону частных домов В Рязани состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на использование земельных участков на пересечении улиц Грибоедова и Есенина
Главная страница / Новости Рязани и области
17.02.2017
Просмотров: 47
№30 (5317) |
Шестая полоса
Актуально
Версия для печати

На Украине отменят День Победы

Законопроект внесут в Верховную раду весной, чтобы успеть принять до 9 мая

Украина может остаться без официального праздника на 9 мая уже в этом году. Соответствующий законопроект подготовлен Украинским институтом национальной памяти и весной должен быть рассмотрен Верховной радой (ВР). Эксперты прогнозируют, что он получит поддержку депутатов.

Документ предполагает отмену выходного не только в День Победы, но и в Международный женский день 8 марта. Главная идея – упорядочить старые советские и новые украинские праздники и выйти на «европейский уровень» по количеству праздничных дней, рассказали «Известиям» авторы законопроекта. Его противники указывают на то, что на Украине параллельно с «героизацией Бандеры» идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в беседе с «Известиями» пояснил, что законопроект «О государственных праздниках» будет внесен в Верховную раду после 1 марта и, вероятно, уже в этом году 9 мая перестанет быть выходным.

– Никто не отменяет 9 мая. Этот день останется для Украины днем победы над нацизмом. Наше предложение состоит в том, чтобы перенести выходной день с 9 на 8 мая, которое празднуется как День памяти и примирения. То же самое касается 8 марта, которое остается Международным женским днем, но ликвидируется как выходной. До 1 марта у нас продолжится общественное обсуждение законопроекта, а после этого через правительство он будет внесен в парламент. До 9 мая 2017 года вполне возможно принять новый закон, – отметил Владимир Вятрович.

По его словам, пришло время упорядочить современный государственный календарь Украины, поскольку сейчас он представляет собой «мешанину из старых советских, новых украинских и религиозных праздников, что приводит к кризису выходных дней». А если праздничные дни выпадают на субботу и воскресенье, то «число праздничных выходных увеличивается с 11 до 15, а то и 20 дней».

– Наше предложение – оставить праздничными выходными девять дней. Это уровень Швеции, Германии, Великобритании и так далее, – отметил Владимир Вятрович.

Между тем пока законопроект не внесен в ВР, однако в кулуарах он уже обсуждается. Народный депутат Евгений Мураев отметил в разговоре с «Известиями», что скорее всего празднование 9 мая будет отменено – авторам идеи удастся получить в пользу этой инициативы большинство голосов в Раде.

– Закон можно принять за одну сессию. Вопрос – хватит ли голосов и здравого смысла этого не делать. Если вы помните, то за глупые переименования голосовали те же люди, и инициаторы добивались большинства. И здесь так же. Это идеология. Вятрович действует в рамках той позиции, которую выбрало государство. К сожалению, закон, по всей вероятности, пройдет. Наша партия («За жизнь». – «Известия») не будет голосовать за этот законопроект. Оппозиционный блок – скорее всего тоже, отдельные внефракционные группы могут высказаться против. Однако Блок Петра Порошенко, «Народный фронт» и «Самопомощь» его поддержат, – рассказал политик.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в разговоре с «Известиями» обратил внимание, что на Украине параллельно с «героизацией Бандеры» идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории.

– Представители властей Украины не раз заявляли, что Красная армия – оккупанты. И постепенно все делается для того, чтобы вытеснить советский нарратив истории и подменить его нарративом западноукраинского, галицкого населения, – отметил Владимир Корнилов.

По мнению политолога, президент Петр Порошенко неоднократно предпринимал шаги по героизации Бандеры, однако в последнее время столкнулся с негативной реакцией, в том числе со стороны ряда европейских стран, и несколько притормозил подобную политику.

– Власть неожиданно натолкнулась на камень – усилилась критика героизации нацистских коллаборационистов, в первую очередь благодаря полякам. Поэтому Вятрович и Порошенко делают полшага назад. Сперва 9 мая отменяется как выходной, а затем и как праздник. Украинский институт национальной памяти предлагает отменить 8 марта и 9 мая, поскольку это якобы не государственные праздники. Но ведь государственными могут быть только те даты, которые сыграли роль в становлении государства. И где бы была сейчас Украина без 9 мая? Возникает еще один вопрос, почему же 1 января тогда государственный праздник? А потому, что 1 января – день рождения Бандеры, просто пока он называется Новым годом, – отметил Владимир Корнилов.

 

Алексей Забродин
Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
«Мусорная» проблема
Социальная сфера
хорошо знакома Уполномоченному по правам человека в Рязанской области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Налоговые итоги
Бюджет – забота общая
Юрий Евстифеев
Событие
Выполняя поручения Президента
В Москве под председательством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объекта культурного наследия ...
Собственная информация
Событие
По совокупности критериев
Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности работы в сфере молодежной политики
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Нарисуй выборы
Облизбирком объявил традиционные конкурсы для молодежи
Татьяна Железнова
Событие
Каким быть фермерству?
Аграрии региона участвуют в обсуждении Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
В курсе событий
Государственную поддержку аграриев и условия кредитования предприятий АПК обсудят на семинарах
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Возможностей стало больше
Свыше тысячи рязанцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями получили высокотехнологичную медицинскую помощь
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
Я помню, кто преподавал…
Почему наши прагматичные дети не часто называют историю в числе «главных» предметов
Татьяна Банникова
Читатель - газета
В поисках своего сквера
Читатель - газета
Кормушка для белки
Читатель - газета
Дайте жалобную книгу!
Читатель - газета
Экзамен по новой модели
Читатель - газета
Кто охраняет окружающую среду?
Читатель - газета
Выгодно и удобно
Общество
Социальная сфера
хорошо знакома Уполномоченному по правам человека в Рязанской области
Общество
Двери открыты
Межведомственное взаимодействие способствует более эффективному решению проблем
Читальный зал
Душа в заветной лире…
В феврале исполнилось 180 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина
Вероника Шелякина
Читальный зал
День влюбленных в книгу
отмечался на этой неделе
Вероника Шелякина
Культурная среда
Никита Мндоянц: «Лучше заниматься одним делом – но качественно»
Татьяна Клемешева
Культурная среда
Золотое пятно
Идея бессмертия перестала волновать современную молодежь?
Татьяна Банникова
Общество
Кассовый документ обязателен
Спорт
Олимпийская страна
Как рязанцы участвуют в федеральных программах по развитию массового спорта
Вячеслав Астафьев
Спорт
Все – заодно
Тысячи рязанцев вышли на старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017» и у всех была одна цель – получить заряд бодрости
Вячеслав Астафьев
Культура
Пространство многогранника
Питерские художники составили выставку из кубов
Анна Добролежа
Из путевого блокнота
Пельмени от президента
У рыбновского села Жоково есть давняя связь с Китаем
Наши новости
Пенсионная математика
Каковы итоги февральской индексации
Людмила Иванова
Наши новости
«Почта России» запустила новый сервис доставки
Новый продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress
Ищу маму
Ищу маму
Игры разума
Рязанское развитие. Ангелина Устинович
Игры разума
Как рязанцы играют в шахматы Фишера
Игры разума
Кто будет на вершине пирамиды?
Игры разума
Спорту изменить невозможно
Вячеслав Чирков
Игры разума
Турнирная хроника
Азбука потребителя
Обнаженный лед
Речь сегодня – о правах граждан в зимний период – на льду, в снегу, под падающими сосульками, в местах, где чистят крыши от снега.
Михаил Скрипников
Точка на карте
Троица. Жизнь села с многолетней историей
80 лет Рязанской области
Анна Добролежа
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Александр Королев
Вернисаж
Незамерзающее чудо
Это лучше всех умеют делать рязанские скульпторы Юрий и Владимир Мистрюковы
Татьяна Клемешева
№ 30 (5317) от
17 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Налоговые итоги
Бюджет – забота общая
Выполняя поручения Президента
В Москве под председательством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объ...
По совокупности критериев
Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности работы в сфере молодежной политики
Нарисуй выборы
Облизбирком объявил традиционные конкурсы для молодежи
Каким быть фермерству?
Аграрии региона участвуют в обсуждении Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы