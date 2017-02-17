На Украине отменят День Победы

Законопроект внесут в Верховную раду весной, чтобы успеть принять до 9 мая

Украина может остаться без официального праздника на 9 мая уже в этом году. Соответствующий законопроект подготовлен Украинским институтом национальной памяти и весной должен быть рассмотрен Верховной радой (ВР). Эксперты прогнозируют, что он получит поддержку депутатов.

Документ предполагает отмену выходного не только в День Победы, но и в Международный женский день 8 марта. Главная идея – упорядочить старые советские и новые украинские праздники и выйти на «европейский уровень» по количеству праздничных дней, рассказали «Известиям» авторы законопроекта. Его противники указывают на то, что на Украине параллельно с «героизацией Бандеры» идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в беседе с «Известиями» пояснил, что законопроект «О государственных праздниках» будет внесен в Верховную раду после 1 марта и, вероятно, уже в этом году 9 мая перестанет быть выходным.

– Никто не отменяет 9 мая. Этот день останется для Украины днем победы над нацизмом. Наше предложение состоит в том, чтобы перенести выходной день с 9 на 8 мая, которое празднуется как День памяти и примирения. То же самое касается 8 марта, которое остается Международным женским днем, но ликвидируется как выходной. До 1 марта у нас продолжится общественное обсуждение законопроекта, а после этого через правительство он будет внесен в парламент. До 9 мая 2017 года вполне возможно принять новый закон, – отметил Владимир Вятрович.

По его словам, пришло время упорядочить современный государственный календарь Украины, поскольку сейчас он представляет собой «мешанину из старых советских, новых украинских и религиозных праздников, что приводит к кризису выходных дней». А если праздничные дни выпадают на субботу и воскресенье, то «число праздничных выходных увеличивается с 11 до 15, а то и 20 дней».

– Наше предложение – оставить праздничными выходными девять дней. Это уровень Швеции, Германии, Великобритании и так далее, – отметил Владимир Вятрович.

Между тем пока законопроект не внесен в ВР, однако в кулуарах он уже обсуждается. Народный депутат Евгений Мураев отметил в разговоре с «Известиями», что скорее всего празднование 9 мая будет отменено – авторам идеи удастся получить в пользу этой инициативы большинство голосов в Раде.

– Закон можно принять за одну сессию. Вопрос – хватит ли голосов и здравого смысла этого не делать. Если вы помните, то за глупые переименования голосовали те же люди, и инициаторы добивались большинства. И здесь так же. Это идеология. Вятрович действует в рамках той позиции, которую выбрало государство. К сожалению, закон, по всей вероятности, пройдет. Наша партия («За жизнь». – «Известия») не будет голосовать за этот законопроект. Оппозиционный блок – скорее всего тоже, отдельные внефракционные группы могут высказаться против. Однако Блок Петра Порошенко, «Народный фронт» и «Самопомощь» его поддержат, – рассказал политик.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в разговоре с «Известиями» обратил внимание, что на Украине параллельно с «героизацией Бандеры» идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории.

– Представители властей Украины не раз заявляли, что Красная армия – оккупанты. И постепенно все делается для того, чтобы вытеснить советский нарратив истории и подменить его нарративом западноукраинского, галицкого населения, – отметил Владимир Корнилов.

По мнению политолога, президент Петр Порошенко неоднократно предпринимал шаги по героизации Бандеры, однако в последнее время столкнулся с негативной реакцией, в том числе со стороны ряда европейских стран, и несколько притормозил подобную политику.

– Власть неожиданно натолкнулась на камень – усилилась критика героизации нацистских коллаборационистов, в первую очередь благодаря полякам. Поэтому Вятрович и Порошенко делают полшага назад. Сперва 9 мая отменяется как выходной, а затем и как праздник. Украинский институт национальной памяти предлагает отменить 8 марта и 9 мая, поскольку это якобы не государственные праздники. Но ведь государственными могут быть только те даты, которые сыграли роль в становлении государства. И где бы была сейчас Украина без 9 мая? Возникает еще один вопрос, почему же 1 января тогда государственный праздник? А потому, что 1 января – день рождения Бандеры, просто пока он называется Новым годом, – отметил Владимир Корнилов.

Алексей Забродин

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»