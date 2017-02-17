В поисках своего сквера

«Недавно узнала, что в нашем поселке официально закреплено несколько зеленых зон, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих благоустройству. Так ли это?

Татьяна В., поселок Мирный, город Рязань»

По информации управления благоустройства администрации областного центра, в муниципальной собственности города находится 219 парков, скверов, зеленых зон и бульваров, расположенных в четырех округах. В поселке Мирном зафиксировано три участка, отнесенных к парковой зоне. Два из них – вдоль улиц Чехова и Тюленина, третий находится между улицей Новоселковской и Куйбышевским шоссе.