Кормушка для белки

«Второй год в Центральном парке культуры и отдыха Рязани живет белка. Сколько радости она доставляет и детям, и взрослым! Наблюдать за ней – огромное удовольствие. Очень хочется, чтобы белочка надолго приняла городской парк как свой дом. Расскажите, пожалуйста, чем можно, а чем нельзя угощать лесную гостью?

Румянцева О.Н., г. Рязань»

В Московском зоопарке есть особая «Книга рационов», в которой перечислены диеты для всех его обитателей, в том числе и для белки. Оказывается, ее можно угощать и пшеничным хлебом, и свежими морковью и капустой, сушеными грибами, даже медом и сухофруктами. И, конечно же, орехами – фундуком, грецкими, кедровыми, можно предложить белке немного арахиса. Специалисты уверяют: еще лучше, если смесь будет обогащена семенами подсолнечника, арбуза, дыни и тыквы. Но все ингредиенты не должны быть калеными или жареными и спрятаны в скорлупе. При этом нельзя давать белкам сладкое, копченое, соленое (чипсы, соленые крекеры, орешки, сухарики), жареное, в том числе семечки и орехи. Внимание! Миндальные орехи являются для белок ядом!