Дайте жалобную книгу!

«Мне очень не понравилось, как со мной обошлись в одном из магазинов областного центра. Я потребовала у продавца книгу отзывов и предложений, чтобы изложить там свои замечания. Однако получила отказ. Правомерен ли он был? Обязаны ли сегодня торговые предприятия иметь такую книгу?

Гусева С.Г., г. Рязань»

В управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области пояснили: книга отзывов и предложений в соответствии с действующим законодательством должна быть у хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, а также в сфере оказания следующих видов услуг: общественное питание, бытовое обслуживание населения, по реализации туристского продукта, телематической связи, подвижной связи, местной, внутризоновой связи, междугородной и международной телефонной связи, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и др. За отсутствие книги отзывов и предложений, а также непредоставление ее по требованию потребителя при осуществлении деятельности по вышеназванным сферам предусмотрена административная ответственность по ст. 14.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан – в размере от трехсот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.