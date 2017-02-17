Экзамен по новой модели

«Правда ли, что в ближайшее время Единый государственный экзамен по литературе будет изменен? К чему готовиться выпускникам школ ближайших лет?

Екатерина Л., г. Сасово»

По информации областного министерства образования, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) ведет общественно-профессиональное обсуждение перспективной модели ЕГЭ по литературе. Из новой модели контрольных измерительных материалов (КИМ) по литературе исключены задания с кратким ответом. Таким образом, экзамен по литературе будет состоять только из заданий, требующих развернутых ответов. Также в новой модели увеличено число заданий по выбору участника, повышены требования к объему сочинения, усовершенствованы критерии оценивания развернутых ответов. Демонстрационный вариант перспективной модели ЕГЭ по литературе, краткая информация о ней, итогах ее апробации и предварительного обсуждения опубликованы на сайте ФИПИ. Перспективная модель ЕГЭ по литературе была апробирована в апреле – мае 2016 года в 13 субъектах Российской Федерации. В апробации приняли участие более 1000 обучающихся из 60 образовательных организаций разных типов. Новую модель поддержало подавляющее большинство (94%) учителей, участвовавших в апробации. Анализ результатов выполнения экзаменационных заданий показал, что новая модель не является более сложной, чем действующая. Новая экзаменационная модель по литературе не будет использоваться на ЕГЭ в 2017 году, ее введение планируется с 2018 года.