Кто охраняет окружающую среду?

«Наступивший год определен как Год экологии. А кто в Рязани занимается вопросами охраны окружающей среды? Куда жаловаться?

Василий Киреев, г. Рязань»

По вопросам, касающимся охраны окружающей среды, можно обратиться в:

1. Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области (управление Роспотребнадзора по Рязанской области), руководитель Сараева Лариса Анатольевна, тел. 92-98-07.

2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Рязанской области (управление Росприроднадзора по Рязанской области), руководитель Барабаш Виктор Владимирович, тел. 34-72-60.

3. Министерство природопользования Рязанской области, министр Карабасов Сергей Юрьевич, тел. 93-90-60.

4. Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, рязанский межрайонный природоохранный прокурор – Секин Алексей Геннадьевич, тел. 34-71-16.