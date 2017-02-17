– Может ли работодатель заранее позаботиться о назначении пенсии своему работнику?

Воробьева М., Рязань

Для того чтобы сделать процесс назначения пенсии еще более удобным, а заблаговременную работу – максимально эффективной, в подготовке к назначению пенсий многим гражданам самое деятельное участие принимают их работодатели. Работодатель, независимо от отрасли, вида деятельности или организационно-правовой формы, может заблаговременно высылать в органы ПФР электронные образы документов работников для назначения им пенсионных выплат. Это облегчает процесс назначения пенсий для граждан, а также сокращает время приема в клиентской службе ПФР или делает этот момент вовсе не обязательным. Самому руководителю предприятия, организации или учреждения это тоже выгодно и удобно, так как позволяет существенно экономить время специалистов, находящихся в его подчинении, кадровых либо бухгалтерских служб. Кроме того, такая помощь – это прекрасное дополнение к социальному пакету и другим аспектам корпоративной культуры и мотивации сотрудников.

В техническом плане эта форма взаимодействия работодателей и Пенсионного фонда РФ очень проста и включает в себя заключение соглашения и использование программного обеспечения (все это доступно на сайте ПФР).

Количество работодателей, помогающих своим сотрудникам в процессе назначения пенсии, увеличивается. В Рязанской области, по данным на конец января, электронные образы документов на работников в ПФР направляют 9660 работодателей.