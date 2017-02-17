Областная общественно-политическая газета
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17 февраля 2017 года
№30 (5317)
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Четвёртая полоса
Собеседник
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Я помню, кто преподавал…

Почему наши прагматичные дети не часто называют историю в числе «главных» предметов
Я помню, кто преподавал…

О преподавании этого предмета в школе, о переменах, происходящих по сравнению с советскими и ранними постсоветскими годами, корреспондент «РВ» беседовала с педагогом школы № 16 г. Рязани Ириной Петровной Кондратьевой – одной из победителей конкурса «Национальный проект «Образование» (2014 г.), руководителем городского методического объединения учителей истории и обществознания.

 – После назначения нового министра образования и науки Ольги Васильевой страсти вокруг школы не утихли, «горячие» вопросы остаются. Вот, например, учебники истории: раньше их было много, а теперь всего «три линейки», как говорят учителя. Некоторые видят в этом угрозу свободомыслию…

И.К. – Изменения в сознании людей и системе ценностей в 90-е годы зачастую приводили к перекосам в системе оценок исторических событий, что нашло свое отражение в многочисленных вариантах учебников истории и, конечно, не могло способствовать формированию патриотического сознания юных граждан. В этой ситуации встала необходимость единого историко-культурного стандарта. Такую задачу поставил Президент В.В. Путин, и такой документ был создан, в чем мы оказались не первыми из государств и не последними. В соответствии с историко-культурным стандартом и был написан новый единый учебник истории.

Но «единый» не означает «единственный». Учитель должен иметь возможность сделать выбор того или иного учебно-методического комплекса. Поэтому и написали три так называемые «линии учебника», которые получили положительную оценку экспертов и были одобрены. Это учебники издательств «Дрофа», «Просвещение», «Русское слово». Их содержание соответствует историко-культурному стандарту, требованиям, предъявляемым к учебно-методическому комплексу, хотя, естественно, имеются свои особенности изложения материала и построения системы вопросов. Дискуссионные темы, так называемые «трудные вопросы» рассматриваются через систему познавательных заданий.

 – Может быть, отчасти после фильма «Доживем до понедельника» учитель истории стал восприниматься в качестве одной из значимых и ярких фигур в школе, особую ценность приобрели его эрудиция, умение увлекательно излагать ребятам новый материл. Что сейчас особенно важно для него?

И.К. – Сейчас есть много возможностей преподавать историю интересно. Применяется многоуровневый подход. Изучается не только история страны, мира, но и своей семьи, «малой родины», родного края… Здесь очень желательно подчеркнуть, какую роль он играл или играет в каких-либо значимых исторических процессах.

Вместе с этим ставится задача – дать представление о месте человека в истории. Если в советское время приоритет отдавался политическим, социально-экономическим процессам, то теперь идет смещение в сторону культуры, быта, особенности мышления, взглядов людей в той или иной исторический период.

Что касается методики, лекции меньше используются. Сейчас акцент делается на активные и интерактивные методы, стараемся научить ребят самостоятельно получать и обрабатывать информацию, проектировать свою деятельность, определять ее цели и задачи и достигать их. Я училась в нашей же школе у замечательного учителя истории и педагога Натальи Александровны Везломцевой. Так вот она и в конце 80-х использовала методы работы, которые сейчас относятся к проектной деятельности, только это иначе называлось.

Конечно, не все исчерпывается только работой учителей. Периодически мы, например, приглашаем в нашу школу сотрудников библиотеки имени Горького, которые проводят для детей «Час истории», посвященный видным историческим личностям и событиям. Сотрудники библиотеки готовятся к этому очень ответственно, трепетно, и дети получают большой эмоциональный заряд.

 – ЕГЭ по истории, насколько я знаю, сдает всего около 20 процентов всех выпускников. Чем это объяснить? Может быть, «засушили» некогда любимый школьниками предмет тестами?

И.К. – Тест из экзаменационного задания по истории в этом году убрали, что сделало экзамен еще более трудным. И трудность его – одна из причин, почему выпускники его не часто выбирают. Чтобы успешно сдать, дети должны иметь системные глубокие исторические знания, а получить их при том, что вся история с древнейших времен до наших дней постигается на уроках, которые могут быть только два раза в неделю (в советское время – четыре), довольно проблематично.

Только что ко мне приходила группа ребят из моего десятого класса, которые попросили меня поработать вместе с ними над иллюстративным историческим материалом. Им сдавать ЕГЭ только в следующем году, и они уже сейчас прикидывают, стоит ли за него браться. Повторяю, это сложное испытание, и если судить по количеству набранных баллов (и у нас в регионе, и в целом по стране), то сложнее, наверное, только физика и математика профильного уровня. Нельзя сказать, что историю школьники не любят, но этот предмет сдается не массово, а только тогда, когда это одно из условий поступления в вуз.

 – Ирина Петровна, вы одна из класса Везломцевой поступили на истфак?

И.К. – Нас было трое.

 – А есть этот факультет в планах нынешних ваших детей?

И.К. – Пока сказать трудно. Дети сегодня прагматичные, соотносят свои жизненные устремления с перспективой материального благосостояния, а учителю это не всегда удается. Есть такие дети, которые очень увлекаются историей, читают дополнительную литературу, участвуют в олимпиадах и конкурсах. Это увлечение, наверное, и останется с ними таковым на всю жизнь. Хотя бывают и другие варианты. Один мой выпускник поступил в радиотехнический университет, стал благополучно учиться, а история не отпускает. Теперь решил после «радика» получать второе, историческое образование.

 – Вы возглавляете городской методический совет учителей истории и обществознания. Какая сейчас здесь главная забота?

И.К. – Это, конечно, реализация Федерального государственного образовательного стандарта. В Рязани есть учебные заведения, которые взяли на себя обязанности пилотных школ по осуществлению ФГОС (школы 3, 4, 51 и 72), мы поддерживаем с ними постоянную связь, распространяем их опыт, что имеет большое значение.

Наше методобъединение работает и с детьми. Третий год подряд будем организовывать полюбившуюся им научно-познавательную командную игру. У детей будет возможность выполнить разнообразные задания на «станциях» и, получив определенное количество баллов, оценить свои знания на уровне одноклассников, учеников города. Это очень стимулирует, заинтересовывает ребят.

 – Спасибо, Ирина Петровна, за беседу. У меня такое впечатление, что во все периоды и времена у вашего предмета есть проблемы: то учебников слишком много, то учебных часов не хватает… И в конечном счете все зависит от учителя.

И.К. – По большому счету так. Как сказал кто-то, вспоминая свою учебу: «Не помню, по каким учебникам учился, но помню, кто преподавал…»

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
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