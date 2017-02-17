Нарисуй выборы

Облизбирком объявил традиционные конкурсы для молодежи

Соответствующие постановления приняла областная избирательная комиссия на очередном заседании. Конкурсы проводятся в рамках ведомственной целевой программы «Развитие правовой и электоральной культуры граждан в Рязанской области на 2017–2021 годы».

Студентов юридических факультетов региональных вузов приглашают принять участие в конкурсе на лучшую исследовательскую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Конкурс проходит в два этапа, по итогам в апреле-мае 2017 года будет проведена научно-практическая конференция. По словам консультанта комиссии Юрия Абрамова, конкурс привлекает большое внимание начинающих исследователей – в прошлом году жюри рассматривало 36 работ.

Особую важность конкурса подчеркнул заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков, добавив, что, к сожалению, специалистов по данному направлению в высшей школе очень мало. Сегодня единственный университет в области, где преподается курс избирательного права, – РГРТУ. Члены комиссии решили обратиться к новому руководству РГУ, чтобы и этот вуз рассмотрел возможность выделить избирательное законодательство в отдельный предмет.

Для школьников и учащихся ссузов весной пройдет конкурс на лучшее знание избирательного права и избирательного процесса. Традиционно его очный этап проходит в формате дебатов. Старшеклассники и студенты колледжей также приглашаются к участию в конкурсе команд КВН «Молодежь – за выборы!». Он пройдет в марте на базе Рязанского института развития образования. В программе – традиционные для формата КВН испытания: визитка, выступление в стиле фристайл, конкурс капитанов и другие.

Наконец, еще одно творческое состязание, в котором могут проявить себя как ребята постарше, так и дети младшего школьного возраста, – конкурс на лучший рисунок «Выборы глазами молодых». К участию приглашаются молодые и будущие избиратели в возрасте от 7 до 25 лет.

Подробно с условиями всех конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте облизбиркома ryazan.izbirkom.ru.