Каким быть фермерству?

Аграрии региона участвуют в обсуждении Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

Делегация, которую возглавляет заместитель председателя правительства региона Сергей Дудукин, принимает участие в работе XXVIII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

На съезде, который открылся в Москве, собрались более 800 представителей фермерского сообщества, органов законодательной и исполнительной власти, компаний, работающих в агропромышленной сфере, из 75 регионов страны. От рязанского региона в форуме участвуют руководители областного отделения некоммерческого партнерства фермерских, личных подсобных хозяйств и кооперативов «Союз крестьян», главы КФХ из Рязанского, Михайловского, Ухоловского и Касимовского районов.

На Съезде фермеров России проходит обсуждение наиболее актуальных и значимых вопросов, касающихся развития малых форм хозяйствования в АПК, повышения эффективности оказания господдержки сельхозтоваропроизводителям. На пленарном заседании XXVIII съезда будет рассмотрен проект новой редакции Программы – Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. В Рязанской области развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетных направлений работы АПК. В регионе реализуется целый комплекс мероприятий по поддержке начинающих фермеров, семейных и животноводческих ферм. С 2012 года 85 начинающих фермеров получили гранты на реализацию своих проектов. За два последних года получателями господдержки стали 9 семейных фермерских хозяйств.