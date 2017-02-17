В курсе событий

Государственную поддержку аграриев и условия кредитования предприятий АПК обсудят на семинарах

В регионе пройдет цикл кустовых обучающих семинаров для работников предприятий агропромышленного комплекса региона. Семинары будут проводиться в период с 21 февраля по 15 марта.

В них примут участие представители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, «Россельхозцентра по Рязанской области», Рязанского НИИСХ, ОАО «Рязаньагрохим», Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, снабженческих сбытовых компаний, банков, а также порядка 500 руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств региона. Семинары состоятся в Рязани, Сасовском, Шиловском, Ухоловском и Пронском районах. В ходе работы будут рассмотрены вопросы подготовки и проведения весенних полевых работ, инженерно-технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей, приобретения минеральных удобрений. Кроме того, речь пойдет о государственной поддержке аграриев, условиях кредитования предприятий АПК в 2017 году.