Возможностей стало больше

Свыше тысячи рязанцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями получили высокотехнологичную медицинскую помощь

В областном кардиологическом диспансере состоялось выездное консультирование, которое провели специалисты Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова под руководством заведующего отделением хирургии аорты, доктора медицинских наук, профессора Романа Комарова.

56 жителей региона получили у столичных кардиохирургов необходимые рекомендации и направление на оказание высокотехнологичной медпомощи в лечебных учреждениях Москвы. Для повышения доступности высокотехнологичной помощи для жителей области по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» выездные консультации ведущих кардиохирургов России организуются регулярно. На базе регионального кардиологического диспансера в 2017 году такие мероприятия проведены уже во второй раз. В прошлом году состоялось 10 консультативных приемов для 496 человек, из них 169 получили высокотехнологичную медпомощь в федеральных клиниках. Кроме того, в кардиодиспансере внедрена и активно используется телемедицинская связь, за 2016 год рязанские врачи провели 124 консультации со специалистами клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы. В 2016 году регион выполнил плановые объемы по оказанию высокотехнологичной медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 132%, ее получили 1202 жителя области.

В 2017 году расширился перечень видов ВМП, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», куда теперь входит также имплантация двухкамерных электрокардиостимуляторов. Такие хирургические операции будут проводиться в Рязанском кардиодиспансере, планируется, что в текущем году около 200 человек получат этот вид медицинской помощи. В целом в 2017 году необходимую высокотехнологичную медпомощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в лечебных организациях области смогут получить 1230 рязанцев.