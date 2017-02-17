Неделя глазами экспертов

Михаил Кривцов,

заместитель председателя Рязанской областной Думы:

– Безусловно, самым значимым событием уходящей недели стало назначение временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области. Известно, что срок работы на посту губернатора Олега Ковалева подходил к концу, рязанцы находились в ожидании, какое решение примет губернатор. Олег Ковалев немало сделал для рязанского края, оказал значительное влияние на его развитие. Президент принял его просьбу об отставке и назначил временно управлять регионом Николая Любимова. Мы уважаем решение Президента и окажем главе необходимую поддержку. Подкупает, что Николай Любимов имеет опыт руководства крупным городом, он также работал в региональных органах власти, то есть знает эту сферу деятельности не понаслышке.

Кирилл Сосунов,

заслуженный мастер спорта по прыжкам в длину, мастер спорта международного класса по бобслею:

–Уходящая неделя была насыщенной различными спортивными событиями с участием рязанских спортсменов. Успешно выступили наши гимнастки, дзюдоисты, баскетболисты на прошедших в соседних регионах соревнованиях и турнирах, а двум воспитанникам спортшколы «Фаворит» присвоено звание «Мастер спорта России». Предстоящие выходные также обещают быть насыщенными и внести свою лепту в общую копилку спортивных достижений недели. В субботу пройдет открытый лично-командный чемпионат Рязани по легкой атлетике, а в воскресенье все любители зимних видов спорта приглашаются принять участие в хоккее в валенках.

Михаил Глухих,

директор Учебного центра ЖКХ Рязанской области:

– Конечно, неделя запомнилась назначениями в области и Рязани. Регион получил временно исполняющего обязанности губернатора, которому предстоит решать все злободневные вопросы. В областном центре был назначен новый начальник городского управления образования и молодежной политики – Алексей Зимин и новый начальник управления благоустройства города – Елена Литвинова. От последнего назначения горожане ждут активных действий: на этой неделе было немало снежных дней, увы, городские службы не всегда успевают справиться со снегопадом – дороги областного центра и пешеходные тротуары стали заметно уже.