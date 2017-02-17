Областная общественно-политическая газета
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17 февраля 2017 года
№30 (5317)
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Вторая полоса
Событие
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Налоговые итоги

Бюджет – забота общая
Автор фото: Александр Королев | Налоговые итоги
Фото: Александр Королев.

Первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин принял участие в расширенном заседании коллегии регионального управления Федеральной налоговой службы, на котором были подведены итоги работы в 2016 году и определены основные задачи на перспективу.

Рост налоговых доходов при сложной ситуации в экономике и относительно невысокой инфляции – этот показатель Сергей Самохин в своем выступлении отметил особо. Вот какие данные приводились в докладе руководителя регионального УФНС Вяче­слава Морозова на заседании коллегии. Налоговые доходы консолидированного бюджета Российской Федерации с территории Рязанской области с учетом поступлений крупнейших налогоплательщиков, администрируемых на межрегиональном уровне, в 2016 году составили 99,1 млрд. руб. с темпом роста 125,4%. Налоговые доходы без учета поступлений от крупнейших налогоплательщиков обеспечены в сумме 48,1 млрд. руб. с темпом роста 113 процентов. При этом темп роста налоговых поступлений в целом в Российской Федерации составил 105,0%, а в Центральном федеральном округе – 106,7%.

Сергей Самохин также отметил, что органами государственной власти и местного самоуправления Рязанской области во взаимодействии с налоговой службой проводится системная работа с проблемными налогоплательщиками по погашению задолженности в бюджет, легализации объектов налогообложения, выводу из тени заработной платы, привлечению физических лиц к декларированию доходов.

В регионе повышена эффективность работы местных комиссий по легализации налоговой базы. Из 3659 заслушанных на их заседаниях предпринимателей, имеющих задолженность или снизивших перечисления НДФЛ, погасили эту задолженность 609. При этом бюджет пополнился доходами в сумме 218 млн. рублей.

В 2016 году Рязанская область в числе 28 субъектов Российской Федерации перешла на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. Также была проведена работа по отмене неэффективных льгот и актуализации налоговых ставок по транспортному налогу. В налоговый оборот дополнительно вовлечено более 1,5 тысячи объектов недвижимости. Кроме того, в ведомственных базах данных актуализировано 35 тыс. сведений о кадастровой стоимости таких объектов. В соответствии с Законом Рязанской области № 59-ОЗ начислен налог на имущество по торговым и офисным центрам от кадастровой стоимости. Поступления по итогам года составляют 450 млн. рублей.

С участием управления обеспечена разработка и принятие областных законов о региональном коэффициенте особенностей рынка труда, увеличившем в 1,83 раза налоговую базу по авансовым платежам НДФЛ иностранных работников, и оптимизирована патентная система налогообложения. Дополнительные поступления составили более 200 млн. рублей.

Как подчеркивалось на заседании коллегии УФНС, честный бизнес без препятствий получает регистрацию в регионе. На налоговом учете, по состоянию на 1 января 2017 года, состояло 31739 юридических лиц и 27060 индивидуальных предпринимателей. Рост за год – четырехпроцентный. Количество отказов в регистрации при создании субъектов предпринимательской деятельности сокращено в 2 раза.

Причем речь идет именно о честном бизнесе. Ведь рязанскими налоговыми органами проводится постоянная работа по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц. В 2016 году этот реестр был очищен от 2,5 тысячи таких предприятий, включая так называемые фирмы-«однодневки». Строгость дает свои плоды: в 3 раза сокращено количество организаций, мигрировавших на территорию Рязанской области.

Если раньше срок государственной регистрации при создании юридических лиц составлял 15 – 16 дней, то в прошлом году он был сокращен до 3 дней. В регионе успешно реализуется «Дорожная карта по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (в части регистрации нового бизнеса)».

По словам Сергея Самохина, работа по увеличению роста собственных доходов в бюджет области и обеспечению его сбалансированности будет продолжена. В текущем году перед налоговиками стоят непростые задачи, главная из которых — результативное пополнение государственной казны. 

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
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