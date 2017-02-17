Областная общественно-политическая газета
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17 февраля 2017 года
№30 (5317)
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17.02.2017
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№30 (5317) |
Вторая полоса
Событие
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По совокупности критериев

Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности работы в сфере молодежной политики

Группа лидеров состоит из 21 субъекта Российской Федерации, набравших наибольшее количество баллов. Регион занимает в ней 10–11 место. Рейтинг за 2016 год подготовлен Федеральным агентством по делам молодежи. Деятельность профильных региональных органов исполнительной власти оценивалась по совокупности критериев эффективности их работы в рамках 16 ключевых направлений государственной молодежной политики. В их числе – патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержка общественных молодежных организаций, вовлечение молодых людей в инновационную, творческую, предпринимательскую, волонтерскую деятельность, формирование у молодежи принципов здорового образа жизни, привлечение к занятиям спортом, развитие молодежного самоуправления, профориентационная деятельность, поддержка молодых семей, международное сотрудничество.

Статья опубликована в номере 30 (5317) от 17 февраля 2017 года
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