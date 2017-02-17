В деревне Шахманово Рязанского района введены в эксплуатацию водопроводные сети

Здесь построен объект водоснабжения

Работы выполнила рязанская подрядная организация ООО «Бурводстрой», сообщили в региональном минсельхозе. Введено в эксплуатацию 8,24 км водопроводных сетей. На выполнение работ в 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса на 2015-2020 годы» были выделены средства в объеме 14,073 млн. рублей (7,01 млн рублей - из федерального бюджета, 6,89 млн рублей – из областного бюджета, 0,169 млн рублей – из местного бюджета).

Напомним, что всего в 2016 году на реализацию мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности в рамках федеральной целевой программы было выделено 48,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 20,4 млн рублей, из областного бюджета - 27 млн рублей и из местного бюджета – 0,7 млн рублей.